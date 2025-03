Pechino Express 2025, si parte: ecco come guardarlo in streaming dall'estero

Oggi, giovedì 6 marzo, prende il via una nuova edizione di Pechino Express, l’adrenalinico reality show condotto da Costantino della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru. Il viaggio di questa edizione, intitolata "Fino al tetto del mondo", porterà le nove coppie concorrenti a percorrere ben 6.000 chilometri nell'Asia Meridionale, attraversando tre Paesi spettacolari: Filippine, Thailandia e Nepal.

Ma come guardare la nuova edizione 2025 di Pechino Express se ti trovi all'estero? Una soluzione c'è: ti basta abbonarti a una VPN, come PrivateVPN, per accedere al tuo account NOW - dove Pechino Express verrà trasmesso in streaming. Se ancora non sei abbonato, puoi ottenere uno sconto dell'85% per un periodo di tempo limitato.

Le coppie di Pechino Express

Le puntate di Pechino Express andranno in onda ogni settimana su Sky e in streaming su NOW. Gli abbonati a questi servizi potranno seguire in diretta il viaggio dei concorrenti e le loro avventure tra mercati locali, foreste incontaminate e villaggi sperduti. Le nove coppie che si sfideranno in questa edizione sono:

I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi

: Jury Chechi e Antonio Rossi I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile

: Dolcenera e Gigi Campanile I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

: Nathalie Guetta e Vito Bucci Gli Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese Le Sorelle : Samanta Togni e Debora Togni

: Samanta Togni e Debora Togni I Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo

: Virna Toppi e Nicola Del Freo Gli Spettacolari : Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba I Magici : Jey Lillo e Checco Lillo

: Jey Lillo e Checco Lillo Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Guardare Pechino Express dall’estero: la soluzione VPN

Se ti trovi all'estero e vuoi vedere Pechino Express in streaming, potresti incontrare delle restrizioni geografiche che impediscono l’accesso a NOW. La soluzione è utilizzare una VPN affidabile come PrivateVPN, che permette di aggirare i blocchi geografici e guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia.

PrivateVPN offre infatti accesso senza restrizioni anche ai contenuti bloccati geograficamente, come i servizi di streaming italiani. Grazie a connessioni ultra veloci, eviti buffering e lunghe attese. Sono oltre 200 server i server disponibili, in 63 Paesi - tra cui anche l'Italia. L’installazione è semplice e veloce, e il servizio offre una garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.

Per utilizzare PrivateVPN e accedere a Pechino Express dall’estero, è sufficiente sottoscrivere un abbonamento: attualmente è disponibile a partire da 2,08 euro/mese grazie a uno sconto promozionale dell’85%. Dopo aver scaricato e installato l’app su dispositivi Windows, macOS, Android, iOS o Linux, basta connettersi a un server italiano per ottenere un indirizzo IP italiano e accedere a NOW senza restrizioni. A questo punto, sarà possibile guardare tutte le puntate di Pechino Express senza limitazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.