Pechino Express 2025: quando inizia e prime anticipazioni

Tutto pronto per l'inizio di Pechino Express 2025, la nuova stagione dell'adventure-game in onda su Sky e in streaming su NOW. Anche quest'anno il conduttore Costantino della Gherardesca sarà affiancato dall'inviato speciale Fru, con i due impegnati a tenere le redini di uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Quando inizia Pechino Express 2025

La nuova stagione di Pechino Express inizierà giovedì 6 marzo 2025. Nel palinsesto Sky, dunque, l'adventure-game di Costantino della Gherardesca sostituirà MasterChef Italia, la cui finale è in programma una settimana esatta prima.

Anticipazioni su Pechino Express 2025

Le prime anticipazioni ufficiali su Pechino Express 2025 ci confermano che il percorso di oltre 6.000 chilometri inizierà dalle splendide spiagge delle Filippine, quindi si passerà in Thailandia, per poi raggiungere le vette del Nepal.

Saranno nove le coppie che parteciperanno a Pechino Express - Fino al tetto del mondo:

Virna Toppi e Nicola Del Freo - Primi Ballerini

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba - Spettacolari

Jey Lillo e Checco - Magici

Ivana Mrazova e Giaele De Donà - Atlantiche

Jury Chechi e Antonio Rossi - Medagliati

Giulio Berruti e Nicolò Maltese - Estetici

Nathalie Guetta e Vito Bucci - Cineasti

Dolcenera e Gigi Campanile - Complici

Samanta Togni e Debora Togni - Sorelle

Dopo aver completato la sottoscrizione al pass Entertainment di NOW, sarà subito disponibile on demand la puntata di anteprima Pechino Express - Dal Gran Visir, in cui Costantino metterà alla prova le coppie con fantomatiche rivelazioni e predizioni sul loro prossimo viaggio.

Appuntamento dunque a giovedì 6 marzo, per la prima puntata di Pechino Express 2025. Come da tradizione, la messa in onda in chiaro su TV8 della stagione di quest'anno è attesa per i prossimi mesi.

