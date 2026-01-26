pCloud: uun nuovo modo di pensare lo spazio cloud

Piani Lifetime flessibili per ogni esigenza di spazio

pCloud propone diverse opzioni pensate per esigenze differenti, inclusi piani a vita che permettono di archiviare i propri file per sempre senza doversi preoccupare di rinnovare gli abbonamenti.

Il piano Premium da 500 GB consente di ottenere spazio e traffico link condiviso equivalenti con un unico pagamento, eliminando costi ricorrenti.

Per chi necessita di maggiore capacità, il piano Premium Plus offre 2 TB di spazio e traffico, mentre la soluzione Ultra arriva fino a 10 TB, ideale per professionisti, creator e aziende che gestiscono grandi volumi di dati. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.

Sicurezza svizzera e protezione avanzata dei dati

La sicurezza è uno dei pilastri dell’offerta pCloud. I dati sono protetti dalle rigorose leggi svizzere sulla privacy e archiviati in data center certificati. La protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit assicurano un livello di sicurezza paragonabile agli standard militari, garantendo che file e informazioni personali restino sempre al sicuro.

Gestione semplice, collaborazione e multimedia senza limiti

Dal punto di vista della gestione dei file, pCloud permette di caricare contenuti di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, ripristinare versioni precedenti e recuperare file eliminati fino a 30 giorni prima. La collaborazione è semplice e intuitiva grazie alla condivisione tramite link protetti da password, cartelle condivise e richieste di file personalizzate.

L’esperienza d’uso è completata da funzionalità multimediali avanzate, come lo streaming diretto di musica e video tramite lettori integrati, e da un sistema di accesso e sincronizzazione che consente di lavorare sui file senza occupare spazio locale. È possibile effettuare backup automatici da dispositivi mobili, desktop e servizi di terze parti, mantenendo i dati sempre sincronizzati e disponibili anche offline.

Per chi desidera condividere lo spazio con altri, pCloud offre anche il piano Family, che consente fino a cinque utenti di utilizzare un unico account, ottimizzando costi e gestione. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.