Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

pCloud: uun nuovo modo di pensare lo spazio cloud

pCloud: uun nuovo modo di pensare lo spazio cloud
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 26 gen 2026
Link copiato negli appunti

E se il cloud non fosse più un abbonamento da rinnovare ogni mese, ma un investimento che dura per sempre? Con pCloud lo spazio di archiviazione online può diventare tuo per sempre, in modo sicuro, semplice e definitivo, grazie ad un'offerta completa che combina prestazioni elevate, protezione dei dati e piani flessibili.

Scopri l'offerta di pCloud

Piani Lifetime flessibili per ogni esigenza di spazio

pCloud propone diverse opzioni  pensate per esigenze differenti, inclusi  piani a vita che permettono di archiviare i propri file per sempre senza doversi preoccupare di rinnovare gli abbonamenti.

Il piano Premium da 500 GB consente di ottenere spazio e traffico link condiviso equivalenti con un unico pagamento, eliminando costi ricorrenti.

Per chi necessita di maggiore capacità, il piano Premium Plus offre 2 TB di spazio e traffico, mentre la soluzione Ultra arriva fino a 10 TB, ideale per professionisti, creator e aziende che gestiscono grandi volumi di dati. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.

Sicurezza svizzera e protezione avanzata dei dati

La sicurezza è uno dei pilastri dell’offerta pCloud. I dati sono protetti dalle rigorose leggi svizzere sulla privacy e archiviati in data center certificati. La protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit assicurano un livello di sicurezza paragonabile agli standard militari, garantendo che file e informazioni personali restino sempre al sicuro.

Scopri l'offerta di pCloud

Gestione semplice, collaborazione e multimedia senza limiti

Dal punto di vista della gestione dei file, pCloud permette di caricare contenuti di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, ripristinare versioni precedenti e recuperare file eliminati fino a 30 giorni prima. La collaborazione è semplice e intuitiva grazie alla condivisione tramite link protetti da password, cartelle condivise e richieste di file personalizzate.

L’esperienza d’uso è completata da funzionalità multimediali avanzate, come lo streaming diretto di musica e video tramite lettori integrati, e da un sistema di accesso e sincronizzazione che consente di lavorare sui file senza occupare spazio locale. È possibile effettuare backup automatici da dispositivi mobili, desktop e servizi di terze parti, mantenendo i dati sempre sincronizzati e disponibili anche offline.

Per chi desidera condividere lo spazio con altri, pCloud offre anche il piano Family, che consente fino a cinque utenti di utilizzare un unico account, ottimizzando costi e gestione.  Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Cloud storage senza abbonamenti: l'offerta di pCloud
Cloud

Cloud storage senza abbonamenti: l'offerta di pCloud
Con Internxt cloud tuteli la tua privacy digitale: provalo in sconto
Cloud

Con Internxt cloud tuteli la tua privacy digitale: provalo in sconto
pCloud: il cloud a vita per dire addio agli abbonamenti è in sconto
Cloud

pCloud: il cloud a vita per dire addio agli abbonamenti è in sconto
Cloud storage crittografato: Internxt taglia i prezzi dell’87%
Cloud

Cloud storage crittografato: Internxt taglia i prezzi dell’87%