pCloud, tutte le offerte Black Friday fino all'85% di sconto

Buone notizie per gli appassionati di tecnologia (e non solo): pCloud, la piattaforma di archiviazione cloud con oltre 19 milioni di utenti, ha presentato alcune ottime offerte in occasione del Black Friday 2023, con sconti fino all'85% sui piani individuali a vita e sull'esclusivo bundle 3 in 1.

Caratteristiche chiave di pCloud: un'offerta versatile

L'offerta principale di pCloud per il Black Friday 2023 è l'imperdibile sconto fino all'85% su tutti i piani individuali a vita: potrai così assicurarti uno spazio di archiviazione cloud di alta qualità per sempre a un prezzo straordinariamente vantaggioso. Sono tre i piani disponibili: il primo offre 500 GB di spazio a 139 euro, il secondo 2 TB a 279 euro e il terzo, il più capiente, 10 TB a 890 euro.

pCloud alza l'asticella con il suo esclusivo bundle 3 in 1, un pacchetto limitato che include 5 TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption e pCloud Pass a vita, tutto scontato dell'85% - al prezzo di 599 euro una tantum. Con Encrypton, assicuri crittografia lato client per tutti i tuoi file, mentre con Pass proteggi le tue credenziali all'interno di un gestore password sicuro.

pCloud, con i suoi due data center negli Stati Uniti e in Lussemburgo, si distingue per la sua affidabilità e sicurezza. Le caratteristiche chiave del servizio includono:

Compatibilità con MacOS, Windows, Linux e un'app desktop dedicata chiamata pCloud Drive

con MacOS, Windows, Linux e un'app desktop dedicata chiamata pCloud Drive Applicazioni mobili per Android e iOS con funzione di caricamento automatico per liberare spazio sui tuoi dispositivi

automatico per liberare spazio sui tuoi dispositivi Accessibilità e sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi

su tutti i dispositivi Backup automatici con pCloud Backup

con pCloud Backup Opzioni di collaborazioni multiple per utenti e non (condivisione di link, inviti a cartelle, richieste di archivi)

Le offerte del Black Friday di pCloud sono valide per un periodo limitato. Non perdere l'opportunità di ottenere uno spazio di archiviazione cloud sicuro e versatile a prezzi incredibilmente convenienti, con sconti che vanno fino all'85% sia per i piani individuali a vita che per il bundle 3 in 1.

