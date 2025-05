pCloud ti offre piani a vita a prezzo scontato: fino a 700 euro in meno

pCloud ti permette di avere un abbonamento per il tuo piano Cloud che ti libererà dal vincolo delle soluzioni mensili o annuali: parliamo di piani a vita che saranno tuoi per sempre e che soprattutto puoi avere adesso a prezzi ultra scontati.

Hai infatti a tua disposizione tre opzioni per archiviare i tuoi file in modo sicuro e senza limiti di tempo:

Premium 500 GB : Ottieni 500 GB di spazio e altrettanti di traffico link condiviso a soli 199 euro

: Ottieni 500 GB di spazio e altrettanti di traffico link condiviso a soli 199 euro Premium Plus 2 TB : Per chi ha bisogno di più spazio, 2 TB per archiviare tutto il necessario a 399 euro

: Per chi ha bisogno di più spazio, 2 TB per archiviare tutto il necessario a 399 euro Ultra 10 TB: Il massimo dello spazio per i più esigenti, 10 TB a 1190 euro

Con ogni piano avrai la garanzia di sicurezza e privacy al top, grazie alla protezione con crittografia AES 256-bit e alle rigide leggi sulla privacy svizzere. I tuoi dati sono al sicuro in data center certificati e protetti.

Potrai caricare file di qualsiasi dimensione e ripristinare le versioni precedenti fino a 30 giorni: inoltre, sarà attiva la condivisione in sicurezza con link protetti da password, la possibilità di creare cartelle condivise e di fare tutto ciò che desideri con i tuoi collaboratori. E se carichi dei file multimediali, potrai riprodurli direttamente dall'app grazie al lettore integrato.

I tuoi file saranno sempre con te grazie alla sincronizzazione automatica tra i dispositivi e alla possibilità di accedere offline, con backup semplici e veloci da altre piattaforme garantiscono che ogni ricordo e file importante siano sempre protetti.

Non aspettare: scegli il piano pCloud che fa per te, pagalo una volta e non pensarci più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.