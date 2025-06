pCloud: spazio cloud per sempre, con un solo pagamento

In un'epoca in cui i dati digitali crescono a ritmo costante, avere uno spazio affidabile dove conservarli è essenziale. pCloud risponde a questa esigenza con una formula semplice e rivoluzionaria: paghi una volta, usi per sempre.

Nessun canone mensile, nessuna sorpresa. E grazie all’infrastruttura con sede in Svizzera, sicurezza e rispetto della privacy sono garantiti. Ma non è finita qui: tutti i piani a vita sono proposti in forte sconto. Ecco i dettagli.

pCloud: un'alternativa definitiva agli abbonamenti cloud

A differenza dei servizi in abbonamento, pCloud propone piani a vita: acquistando lo spazio una sola volta, puoi utilizzarlo senza limiti nel tempo. Le opzioni attualmente in promozione sono:

500 GB – 199€ (invece di 299€): per l’uso quotidiano, dallo studio al lavoro;

(invece di 299€): per l’uso quotidiano, dallo studio al lavoro; 2 TB – 399€ (invece di 599€): perfetto per fotografi, videomaker o chi gestisce file di grandi dimensioni;

(invece di 599€): perfetto per fotografi, videomaker o chi gestisce file di grandi dimensioni; 10 TB – 1190€ (invece di 1890€): pensato per team, aziende o utenti con enormi esigenze di archiviazione.

Tutti i piani includono traffico condiviso della stessa capienza, streaming integrato, backup automatici e nessun costo ricorrente. È possibile inoltre usufruire di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.

pCloud si rivolge sia a utenti professionali che privati. Per questi ultimi rappresenta uno spazio digitale affidabile per conservare file personali, documenti legali o archivi familiari. La funzione di versioning consente anche di recuperare file modificati o eliminati per errore.

L'app pCloud permette inoltre di attivare il backup automatico di foto e video direttamente dai dispositivi mobili. In caso di smarrimento, guasto o cambio telefono, i file restano sempre disponibili e al sicuro.

Infine, con l'opzione pCloud Family lo spazio acquistato può essere suddiviso tra fino a 5 persone, ognuna con il proprio accesso indipendente. Una soluzione comoda per chi desidera centralizzare archivi familiari mantenendo la privacy di ogni membro.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare il tuo piano, puoi visitare il sito ufficiale di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.