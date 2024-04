pCloud: sconto del 37% su 10TB di storage online

Con lo sconto del 37% applicato attualmente da pCloud, non c’è mai stato momento migliore per mettere i tuoi file in un posto protetto e facilmente accessibile. Ricorda che la sicurezza dei dati è un aspetto che non puoi continuare a trascurare, specialmente adesso che le minacce digitali sono in costante aumento. Continua a leggere per conoscere tutti i particolari.

Storage online da 10 TB con lo sconto del 37%

pCloud non ha bisogno di presentazioni. Provider affidabile nel settore dello spazio cloud, propone un’interfaccia intuitiva e opzioni di archiviazione molto flessibili, poiché si adattano a qualsiasi esigenza, sia per uso personale che professionale.

Il piano Premium da 500GB, ad esempio, è ora disponibile a soli 199 euro, rispetto al prezzo originale di 299 euro, grazie allo sconto del 33%. Ti occorre più spazio? Il piano Premium Plus da 2TB è offerto a 399 euro invece di 599, anch’esso con lo sconto del 33%.

Ma è il piano Ultra da 10TB ad essere il migliore. Il prezzo da 1890 euro passa a 1190 euro. Questa offerta non solo garantisce una quantità di spazio enorme per tutti i tuoi dati ma rappresenta anche un investimento nella sicurezza e nella tranquillità.

A livello di sicurezza, pCloud usa i certificati TLS/SSL, che sono una garanzia per i tuoi file. Parlando sempre di garanzia, il rimborso entro 14 giorni ti consente di provare il servizio senza impegno.

La gestione dei file è semplice e diretta, con la possibilità di accedere ai tuoi dati da smartphone, desktop o via web. Non importa quanti file o cartelle tu scelga di memorizzare su pCloud, perché avrai sempre tutto a portata di mano.

Scegliere pCloud quindi significa optare per una soluzione di archiviazione che combina convenienza, sicurezza e facilità d’uso. E con lo sconto del 37% sul piano Ultra da 10TB, è il momento giusto per mettere in una cassaforte tutti i tuoi dati più importanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.