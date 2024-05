Family Day: pCloud lo festeggia con sconti fino al 65%

È arrivato il Family Day, ossia quell'occasione speciale per festeggiare coi parenti più stretti, ma anche per riflettere su come le tecnologie moderne possano migliorare la nostra quotidianità. La ricorrenza è stata colta al volo da pCloud, società leader nel settore del cloud storage, con una promo che unisce sicurezza e convenienza. Fino al 18 maggio, i piani a vita dedicati alla famiglia partono da soli 399 euro, con sconti che raggiungono il 65%. In ogni piano è incluso il servizio pCloud Encryption.

A cosa serve? Cripta i dati direttamente sul dispositivo, proteggendo così file e informazioni personali. Ogni piano famiglia può essere utilizzato da un massimo di 5 utenti; ognuno avrà il proprio spazio di archiviazione. Tutto questo da una dashboard semplice e tramite strumenti che automatizzano il backup da piattaforme come Google Photos, Facebook e Dropbox.

Family Day e le soluzioni cloud all’avanguardia di pCloud

Scegliendo pCloud, i vantaggi non mancheranno di certo. La compatibilità con macOS, Windows e Linux, rende questo servizio ancora più universale. pCloud Drive è un'applicazione che ottimizza l'organizzazione dei file espandendo virtualmente la memoria del dispositivo. Questi vantaggi si estendono anche a dispositivi mobili iOS e Android, dove le app sincronizzano e caricano automaticamente foto e video, garantendo accesso ai dati da qualunque dispositivo.

La sicurezza è un'altra pietra miliare di pCloud. Durante il trasferimento di dati, viene usato il protocollo TLS/SSL, il quale crea un tunnel sicuro per i dati più importanti. Altro servizio molto utile è pCloud Encryption, gratuito con l'acquisto di un piano a vita. Tutti i file saranno invisibili a tutti, tranne che al titolare o titolari dell’account.

Celebrare il Family Day con pCloud significa fare una scelta intelligente per il futuro digitale della propria famiglia. Gli sconti fino al 65% su piani da 2 TB, 5 TB e 10 TB, con pCloud Encryption incluso, rappresentano un investimento che protegge, organizza e semplifica la gestione dei dati familiari per sempre. L’offerta scadrà fra pochi giorni, quindi conviene approfittarne subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.