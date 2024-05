Internxt in promo shock: 10 TB di memoria cloud e gadget Star Wars a 75 euro

Sfruttando a pieno tutte le funzionalità di Internxt, sarai certo di poter archiviare in cloud tutti i dati che vuoi e di sfruttare una protezione unica nel suo genere. Così che la sicurezza sarà completa in tutte le forme e dimensioni. Con l'ultima promo shock, hai modo di avere dalla tua ben 10 TB di memoria cloud a soli 75 euro all'anno. E in regalo ti verranno offerti anche alcuni bellissimi gadget di Star Wars tutti da scoprire. Attiva immediatamente il piano più affine alle tue esigenze e godi una memoria praticamente infinita e sempre protetta.

Internxt: la scelta migliore per la memoria cloud crittografata

Se oggi Internxt viene ritenuto come uno dei servizi migliori che ci siano in rete, molto lo si deve al lavoro enorme che è stato svolto per fornire sempre il massimo della protezione dei dati archiviati. Nessuna password o dato viene memorizzato, grazie alla crittografia totale sia per elementi in transito che salvati. Sfruttando la AES-256 zero knowledge, sarai l'unico a poter accedere alle informazioni. Essendo un Open-Source, inoltre, i miglioramenti incorporati da parte degli esperti sono sempre dietro l'angolo. Prima di scegliere un piano a pagamento, puoi provare con quello gratuito che ti offre 10 GB di spazio e tutti i servizi di protezione.

Siamo certi che te ne innamorerai e deciderai di passare ad uno dei quattro servizi a pagamento. Il più apprezzato e popolare è quello da 10 TB che, come detto, costa solamente 75 euro all'anno grazie alla promo shock lanciata. Che ti dà modo di avere un risparmio unico, considerando che di listino costerebbe 299,99 euro. Attivandolo avrai l'archiviazione crittografata e la condivisione di file, cartelle e password. Potrai accedere a tutti i tuo file e servizi da qualsiasi dispositivo, con l'autenticazione a due fattori e la possibilità di caricare file fino a 20 GB alla volta. E se non sei soddisfatto, c'è la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Come se non bastasse, per poco tempo hai in omaggio alcuni gadget di Star Wars tra sfondi e temi per la Web App.

Fatti furbo e completa ora l'iscrizione a pagamento, col piano da 10 TB sarai certo di essere protetto per il resto della vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.