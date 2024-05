Internxt offre sconti "spaziali" fino al 75% e gadget Star Wars

Per festeggiare lo Star Wars Day, la giornata commemorativa ricorrente ogni anno il 4 maggio per celebrare il franchise, Internxt offre sconti imperdibili fino al 75% su tutti i piani individuali annuali e gadget esclusivi a tutti i suoi nuovi utenti.

In cosa consiste la promo Internxt

La promozione Internxt si rivolge ai piani individuali. Risparmia fino al 75% e ricevi in omaggio sfondi e temi esclusivi per la Web App, ovviamente a tema Star Wars. Quattro le opzioni di archiviazione tra cui scegliere:

200 GB a 11,50 euro all'anno invece di 45,99 euro

all'anno invece di 45,99 euro 2 TB a 27,50 euro all'anno invece di 109,99 euro

all'anno invece di 109,99 euro 5TB a 50 euro all'anno invece di 199,99 euro

all'anno invece di 199,99 euro 10TB a 75 euro all'anno invece di 299,99 euro

Con Internxt, la tua privacy è al sicuro. Tutti i piani sono dotati di funzionalità avanzate e garantiscono un accesso completo ai servizi per la privacy. Tra i vantaggi, importante sottolineare l'uso di crittografia a conoscenza zero, che impedisce a chiunque di accedere ai tuoi dati. I tuoi file sono frammentati e crittografati end-to-end, prima ancora di lasciare il tuo dispositivo.

Inoltre, il codice sorgente di Internxt è open-source e disponibile pubblicamente sulla piattaforma GitHub, per essere controllato da chiunque. Il cloud è anche verificato, in modo indipendente, e certificato da una società di penetration testing europea chiamata Securitum. Tutti questi elementi lo rendono un cloud storage estremamente sicuro per tutti i tuoi file.

Internxt è supportato da tutti i dispositivi, piattaforme e sistemi operativi, anche Linux. Anche il funzionamento è semplice: ti basta caricare i file che desideri - foto, video, documenti, musica - sul tuo spazio cloud personale per potervi accedere poi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, grazie alla sincronizzazione simultanea.

Anche se il 4 maggio è ormai passato, la promo Internxt prosegue, seppur ancora per un tempo limitato. Approfittane subito per risparmiare fino al 75% sull'abbonamento annuale e ricevere gagdet a tema Star Wars. Se non sei soddisfatto, Internxt offre una garanzia entro 30 giorni. L'iniziativa, infine, è riservata ai soli nuovi utenti o coloro che hanno un profilo gratuito attivo.

