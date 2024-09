pCloud: risparmia fino a 700 euro sui piani individuali a vita

L'azienda pCloud, specializzata nei servizi di cloud storage, sta promuovendo una nuova offerta sui piani individuali a vita, grazie alla quale è possibile risparmiare fino a 700 euro. I pagamenti sono da intendersi una tantum, non è richiesta dunque la sottoscrizione di un abbonamento mensile né altro.

Sicurezza avanzata, garanzia di una delle leggi più severe in materia di dati personali dei consumatori, e accesso su qualsiasi dispositivo sono i principali punti di forza di pCloud. Non a caso, è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei servizi di cloud storage più sicuri d'Europa.

La promozione di pCloud sui piani a vita

I piani individuali a vita proposti da pCloud sono Premium, Premium Plus e Ultra, rispettivamente da 500 GB, 2 TB e 10 TB. Il piano Premium 500 GB è in offerta a 199 euro invece di 299 euro, per effetto del 33% di sconto. La stessa riduzione di prezzo è riservata al piano Premium Plus 2 TB, disponibile a 399 euro anziché 599 euro con pagamento unico. C'è poi il piano Ultra 10 TB, in offerta al prezzo scontato di 1.190 euro invece di 1.890 euro, grazie al 37% di sconto applicato dall'ultima promozione.

Tra le caratteristiche chiave presenti in tutti i piani di pCloud, gioca un ruolo fondamentale la sicurezza. A questo proposito occorre sottolineare l'utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL quando il file viene trasferito dal proprio dispositivo personale ai server pCloud. Il plurale è giustificato dal fatto che foto e video sono conservati su almeno tre server, all'interno di un centro dati che fa della sicurezza il suo principale punto di forza.

La promozione in corso sui piani a vita è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di pCloud. Le offerte sono valide per un periodo di tempo limitato e beneficiano di una garanzia di rimborso della durata di 14 giorni.

