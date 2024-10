pCloud: risparmia fino a 700 euro sui piani a vita

L'importanza di conservare in uno spazio sicuro i propri ricordi, documenti di lavoro o credenziali di accesso, è ormai sotto gli occhi di tutti. Soprattutto ora che, con l'esplosione dell'intelligenza artificiale, le minacce informatiche sono diventate sempre più sofisticate, al punto da trarre in inganno anche gli utenti più esperti.

Tra i migliori servizi di cloud storage oggi disponibili sul mercato si annovera pCloud, forte della sua base in Svizzera e dell'utilizzo di una crittografia di alto livello. Con l'ultima promozione in corso, è possibile sottoscrivere uno dei piani individuali a vita risparmiando fino a 700 euro.

L'ultima offerta di pCloud sui piani a vita

Uno dei principali vantaggi del cloud di pCloud è la protezione dei file basata sulle leggi federali svizzere, tra le più rigorose in merito ai dati personali. Questo avviene in automatico, dal momento che - come accennato nell'introduzione - la sede della società è in Svizzera.

Una sicurezza che passa anche per l'utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL, applicati non appena l'utente invia dal proprio dispositivo un file verso i server pCloud. Documenti che poi vengono conservati in almeno tre diversi server, all'interno di un centro dati di massima sicurezza.

Un ulteriore beneficio riscontrabile in pCloud è la facilità d'uso della piattaforma. Non è un aspetto così scontato, anzi, soprattutto considerando il fatto che ad usare questo tipo di piattaforme non sono soltanto i nerd o chi dà del tu alla tecnologia, ma anche la gente comune. Semplicità che è alla base del salvataggio di file, della loro sincronizzazione e dell'eliminazione di documenti non importanti con un solo clic.

Questi i prezzi dei piani a vita di pCloud scontati:

Premium 500 GB in offerta a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

in offerta a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico) Premium Plus 2 TB in offerta a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

in offerta a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB in offerta a 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

L'ultima promo di pCloud, con cui è possibile risparmiare 700 euro, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

