pCloud rinnova l'offerta del Black Friday sui piani a vita

È ancora tempo di Black Friday in casa pCloud. I piani a vita sono in sconto fino al 58%, con il pagamento unico che offre un considerevole vantaggio rispetto ai piani di abbonamento annuali o mensili. Il piano più economico parte da 199 euro (una tantum) e offre 1 TB di spazio di archiviazione sicuro per sempre.

Al momento sono più di 20 milioni le persone in Europa che conservano i propri file nello spazio online crittografato di pCloud. Numeri che non sorprendono, alla luce delle funzionalità proposte dal servizio di cloud storage elvetico. E proprio la sua sede in Svizzera è alla base del suo successo sia in Italia che nei Paesi dell'Unione europea.

L'offerta del Black Friday di pCloud continua

Restando in tema Svizzera, i file conservati in pCloud sono protetti in automatico dalle leggi elvetiche, tra le più severe in materia di dati personali. Oltre a questo c'è da menzionare anche il centro dati altamente sicuro presente situato all'interno dell'Europa, a differenza di quanto succede invece con altri servizi cloud più famosi.

Altri due vantaggi nello scegliere pCloud sono la facilità d'uso della piattaforma e la disponibilità dei file memorizzati in cloud su qualsiasi dispositivi e ovunque ci si trovi, anche offline. Questo permette al servizio di aprirsi anche a persone più grandi di età, che magari hanno poca dimestichezza con la tecnologia.

Questi i prezzi dei piani pCloud scontati:

1 TB a vita : 199 euro invece di 435 euro (54% di sconto)

: 199 euro invece di 435 euro (54% di sconto) 2 TB a vita : 279 euro invece di 599 euro (53% di sconto)

: 279 euro invece di 599 euro (53% di sconto) 10 TB a vita: 799 euro invece di 1.890 euro (58% di sconto)

