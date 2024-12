pCloud: proteggi i dati con archiviazione cloud sicura e piani scontati

Se sei alla ricerca di un servizio di cloud storage che combini sicurezza, affidabilità e convenienza, pCloud è la scelta ideale. Con funzionalità avanzate come crittografia a conoscenza zero, architettura decentralizzata e compatibilità multi-dispositivo, pCloud è progettato per proteggere i tuoi file personali o lavorativi in ogni momento.

Oggi, grazie alle offerte sui piani a vita, puoi accedere a questo strumento innovativo con sconti eccezionali: archiviazione sicura senza costi ricorrenti e con un unico pagamento, ad un prezzo straordinariamente ribassato.

Le caratteristiche e funzionalità principali di pCloud

pCloud si distingue per un approccio incentrato sulla sicurezza e la praticità. Con crittografia lato client a conoscenza zero, solo tu puoi accedere ai tuoi dati, garantendo il massimo livello di protezione. I file vengono archiviati in una rete decentralizzata, riducendo i rischi di perdita o violazione.

La piattaforma è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, iOS, Android e Linux, ed è accessibile dai browser più utilizzati. Inoltre, pCloud integra un media player per gestire facilmente foto, video e musica direttamente dal cloud.

Un’altra funzione utile è la possibilità di trasferire i tuoi file da altri servizi cloud, come Google Drive, Dropbox e OneDrive, in pochi click, semplificando la migrazione verso un ambiente più sicuro.

In questo momento, pCloud propone offerte esclusive sui suoi piani a vita, che ti consentono di eliminare i costi di abbonamento mensili o annuali:

Premium 500 GB a soli 199€ invece di 299€;

invece di 299€; Premium Plus 2 TB a 399€ , scontato rispetto al prezzo originale di 599€;

, scontato rispetto al prezzo originale di 599€; Ultra 10 TB disponibile a 1190€ anziché 1890€.

Visita il sito ufficiale di pCloud per scoprire di più e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Approfitta ora di questa offerta e proteggi i tuoi file con la massima tranquillità.

