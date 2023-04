pCloud: pagate una volta e lo spazio d'archiviazione è vostro per sempre

Tutti i più diffusi servizi di archiviazione cloud online sono solitamente basati su dei piani mensili o annuali, a seconda delle esigenze. Chi tuttavia necessita di spazi disponibili ben maggiori, eliminando i costi di un abbonamento nel lungo periodo, può ricorrere a una sottoscrizione a vita. Ciò permette di pagare una determinata quantità di archiviazione una solta volta, in modo che questa sia disponibile per sempre all'utente che l'ha acquistata. È quello che offre pCloud con i suoi tre piani da 500GB, 2 o 10TB.

pCloud: l'archiviazione online senza abbonamento

Tutti i piani di pCloud includono la possibilità di collaborare con altri utenti, condividendo le proprie cartelle, nonché funzionalità per la gestione dei file e dei media (recupero, caricamento remoto, anteprima, statistiche dettagliate per i link, lettore incorporato, streaming video). È possibile sincronizzare i dati in automatico con i propri dispositivi, nonché trasferire i file anche da altri servizi e piattaforme, come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive ,Google Photos.

pCloud assicura inoltre il massimo della sicurezza, facendo uso di protezione TLS/SSL e crittografia AES 256-bit. Vengono effettuate 5 copie dei file archiviati su server differenti e si può anche acquistare un'opzione di crittografia extra. Tra le funzionalità aggiuntive c'è anche la possibilità di sottoscrivere un servizio per aumentare il traffico dei propri link. Il servizio è disponibile in offerta nei piani:

500GB a 199€ invece che 570€

2TB a 399€ invece che 1140€

10TB a 1190€ invece che 6000€

Sono inoltre presenti dei piani dedicati family, con possibilità di condividere lo spazio fino a 5 utenti, e business, destinato invece alle aziende. Oltre che con i classici metodi, si può effettuare il pagamento anche con PayPal e distribuirlo nel tempo in 3 rate senza alcun interesse. Si può richiedere un rimborso entro 10 giorni dalla sottoscrizione del piano scelto, mentre tra le opzioni d'acquisto disponibili sono anche presenti due piani con abbonamento annuale.

