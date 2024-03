pCloud: ottieni storage in cloud per SEMPRE ad un prezzo scontatissimo

I servizi cloud corrispondono a delle vere e proprie risorse informatiche, come server, database, rete e software, che vengono forniti tramite Internet da parte di fornitori di servizi cloud e uno di questi è sicuramente pCloud che offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a vita a prezzi scontatissimi: fino a 10TB di cloud per sempre pagando una sola volta con lo sconto maxi del 37% applicato.

Scontatissimo l'abbonamento a vita a pCloud

pCloud è una piattaforma cloud all'avanguardia che offre una vasta gamma di funzionalità per la collaborazione, la sicurezza, l'accesso e la gestione dei file. Per quanto riguarda la collaborazione, pCloud consente agli utenti di condividere facilmente link e richiedere file, invitare altri utenti nelle cartelle condivise e ottenere statistiche dettagliate sui link condivisi.

Per quanto riguarda la sicurezza, pCloud offre protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e mantiene ben 5 copie dei file su server differenti per garantire la massima sicurezza. Gli utenti possono anche optare per un grado extra di crittografia per una sicurezza ancora maggiore.

In termini di accesso e sincronizzazione, pCloud offre funzionalità avanzate come il caricamento automatico del rullino fotografico, l'estensione HDD attraverso pCloud Drive, l'accesso selettivo offline e la sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi.

Per quanto riguarda media e usabilità, invece, offre un video player incorporato, lo streaming video, un audio player con playlist e una dimensione e velocità dei file illimitata, garantendo un'esperienza multimediale senza pari. pCloud ci mette del suo anche nella gestione dei file con funzionalità avanzate come le versioni file, il recupero dati, il caricamento remoto, l'anteprima dei documenti online e la possibilità di eseguire il backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

pCloud oggi propone un'offerta davvero super allettante: l'abbonamento a vita viene scontato fino al 37% e proposto a prezzi super scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.