pCloud offre il bundle 3 in 1 limitato: solo per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2023 pCloud, il rinomato servizio di cloud storage con oltre 19 milioni di utenti in tutto il mondo, ha lanciato un'irresistibile offerta che non solo garantisce un ampissimo spazio di archiviazione, ma pone una particolare enfasi sulla sicurezza dei tuoi dati digitali.

Con uno sconto fino all'85%, pCloud offre la possibilità di acquistare piani individuali a vita a prezzi davvero vantaggiosi: 500 GB a 139 euro, 2 TB a 279 euro e 10 TB a 890 euro. Ma la vera sorpresa si trova nel bundle 3 in 1 limitato, che include 5 TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption a vita e pCloud Pass a vita, il tutto con uno sconto eccezionale dell'85%, al prezzo di 599 euro.

Offerte esclusive per archiviare i tuoi dati online

Il pacchetto 3 in 1 offerto da pCloud è la risposta completa alle esigenze di chiunque voglia garantire la massima sicurezza e praticità nella gestione dei propri file sul cloud. Gli strumenti inclusi, oltre allo spazio cloud da ben 5 TB, sono pCloud Encryption e pCloud Pass. Il primo rappresenta la crittografia client-side della piattaforma, che garantisce che i tuoi file rimangano sempre al sicuro da accessi non autorizzati. Il secondo è un gestore di password sicuro e semplice da utilizzare, che semplifica l'archiviazione delle tue credenziali e i login.

Ma perché pCloud è la scelta giusta per te? Oltre ai prezzi imbattibili, pCloud offre una serie di funzionalità chiave che lo distinguono dagli altri servizi di cloud storage:

Compatibilità multidispositivo con MacOS, Windows, Linux e un'applicazione desktop dedicata chiamata pCloud Drive, oltre ad Android e iOS che includono una funzione di caricamento automatico;

con MacOS, Windows, Linux e un'applicazione desktop dedicata chiamata pCloud Drive, oltre ad Android e iOS che includono una funzione di caricamento automatico; Sincronizzazione istantanea dei tuoi file su tutti i tuoi dispositivi, in qualsiasi momento;

dei tuoi file su tutti i tuoi dispositivi, in qualsiasi momento; Backup automatici per assicurarti senza sforzo da parte tua la protezione dei tuoi dati e informazioni;

per assicurarti senza sforzo da parte tua la protezione dei tuoi dati e informazioni; Numerose opzioni di condivisione file e collaborazione tramite link o cartelle, sia per utenti pCloud che non.

Non perdere l'opportunità di garantirti uno spazio di archiviazione affidabile e sicuro a vita con pCloud: ottieni, in occasione del Black Friday, sconti fino all'85% sui piani individuali oppure sull'esclusivo bundle limitato 3 in 1.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.