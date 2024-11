pCloud: offerta Black Friday esclusiva con pacchetto 3 in 1

Il servizio di cloud storage svizzero pCloud ha appena lanciato un'offerta Black Friday esclusiva: un pacchetto 3 in 1 che coinvolge il piano cloud Pro da 5TB, il servizio Encryption e il tool Pass Premium in sconto del 62%, per un prezzo finale di 599 euro invece di 1.563 euro. Ogni servizio è offerto a vita, quindi è previsto un unico pagamento.

Con l'offerta del Black Friday di pCloud ogni utente ha una soluzione cloud con base in Svizzera, una protezione dei file di primo livello e una gestione semplice e sicura delle proprie password. La scadenza è fissata per il prossimo 30 novembre.

L'attuale promozione del pacchetto 3 in 1 in offerta a 599 euro una tantum è consultabile su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

L'esclusiva offerta di pCloud per il Black Friday

Il bundle di sicurezza 3 in 1 di pCloud proposto per il Black Friday include i seguenti servizi:

Spazio di archiviazione cloud Pro da 5 TB (piano a vita del valore di 1.095 euro)

(piano a vita del valore di 1.095 euro) Encryption (piano a vita del valore di 229 euro)

(piano a vita del valore di 229 euro) Pass Premium (piano a vita del valore di 239 euro)

Il valore complessivo del bundle è pari a 1.563 euro, ma grazie alla promozione Black Friday in corso è possibile attivarlo con un pagamento unico di 599 euro. A questo proposito, c'è da sottolineare che non vi è alcun pagamento mensile o annuale da sostenere, ma soltanto un pagamento per ottenere il servizio di cloud storage a vita.

In tutti i piani di archiviazione cloud pCloud sono inclusi i certificati di sicurezza TLS/SSL, applicati in automatico quando i dati vengono trasferiti dal dispositivo dell'utente verso i server di pCloud per garantire loro la massima sicurezza. Inoltre, per offrire un servizio ancora più efficace e semplice da usare, pCloud è disponibile su qualsiasi tipo di dispositivo e ovunque ci si trovi, anche offline.

I dettagli completi dell'offerta esclusiva per il Black Friday sono disponibili su questa pagina del sito pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.