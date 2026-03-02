pCloud in offerta:: cloud storage a vita e sicurezza svizzera

Piani Lifetime e costi

I piani Lifetime sono pensati per esigenze diverse, ma condividono la stessa filosofia di pagamento unico. Il piano Premium da 500 GB è disponibile a 199 euro invece di 299 euro e include 500 GB di traffico per i link condivisi. Il piano Premium Plus offre 2 TB di spazio al costo di 399 euro, anziché 599 euro, con 2 TB di traffico per la condivisione. Per chi necessita di archiviazione più estesa, il piano Ultra da 10 TB è proposto a 1190 euro invece di 1890 euro.

I prezzi sono finali, senza spese di attivazione, ed è possibile in qualsiasi momento passare a un piano Lifetime di livello superiore. È prevista inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, con pagamenti protetti tramite crittografia SSL a 256 bit.

Sicurezza e protezione dei dati

Uno degli aspetti centrali dell’offerta è la sicurezza. pCloud protegge i dati secondo le rigorose leggi svizzere sulla privacy e li archivia in data center certificati. Le connessioni sono protette tramite protocolli TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantisce un livello di protezione elevato per documenti personali, archivi professionali e contenuti sensibili.

Gestione file e recupero versioni

La gestione dei file è progettata per essere flessibile e senza limitazioni. È possibile caricare file di qualsiasi dimensione, senza restrizioni sulla velocità di trasferimento. Il sistema conserva le versioni precedenti dei documenti e consente di recuperare dati fino a 30 giorni prima, una funzione utile per chi lavora su progetti in continua evoluzione o desidera una tutela aggiuntiva contro errori e cancellazioni accidentali.

Condivisione e collaborazione

La piattaforma consente di condividere file tramite link protetti da password e di collaborare in cartelle condivise in modo semplice. Sono disponibili funzioni per raccogliere documenti tramite richieste personalizzate e opzioni di condivisione configurabili, rendendo il servizio adatto sia all’uso personale sia a freelance, creativi e piccole imprese.

Media, sincronizzazione e backup

pCloud integra un lettore musicale e video per lo streaming diretto dei contenuti archiviati. È possibile effettuare il backup automatico della galleria dello smartphone e dei file del desktop, lavorare sui documenti senza occupare spazio locale e sincronizzare automaticamente i contenuti tra più dispositivi. L’accesso offline garantisce continuità operativa anche in assenza di connessione, con sincronizzazione successiva non appena la rete torna disponibile.

Soluzioni per famiglie e team

Accanto ai piani individuali è disponibile anche una soluzione Family, pensata per più utenti che desiderano condividere un unico spazio in modo organizzato e conveniente. Per conoscere l'offerta completa clicca qui.