pCloud in offerta:: cloud storage a vita e sicurezza svizzera

In un mercato dominato dagli abbonamenti mensili, pCloud propone una soluzione alternativa: paghi una sola volta e utilizzi lo spazio per sempre, senza rinnovi automatici e senza costi nascosti. Un modello a pagamento unico con standard di sicurezza elevati e strumenti avanzati di gestione e collaborazione, pCloud si propone come alternativa strutturata ai tradizionali servizi in abbonamento, offrendo controllo a lungo termine sui propri dati e sui costi di archiviazione digitale
I piani Lifetime sono pensati per esigenze diverse, ma condividono la stessa filosofia di pagamento unico. Il piano Premium da 500 GB è disponibile a 199 euro invece di 299 euro e include 500 GB di traffico per i link condivisi. Il piano Premium Plus offre 2 TB di spazio al costo di 399 euro, anziché 599 euro, con 2 TB di traffico per la condivisione. Per chi necessita di archiviazione più estesa, il piano Ultra da 10 TB è proposto a 1190 euro invece di 1890 euro.
I prezzi sono finali, senza spese di attivazione, ed è possibile in qualsiasi momento passare a un piano Lifetime di livello superiore. È prevista inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, con pagamenti protetti tramite crittografia SSL a 256 bit.
Sicurezza e protezione dei dati
Uno degli aspetti centrali dell’offerta è la sicurezza. pCloud protegge i dati secondo le rigorose leggi svizzere sulla privacy e li archivia in data center certificati. Le connessioni sono protette tramite protocolli TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantisce un livello di protezione elevato per documenti personali, archivi professionali e contenuti sensibili.
Gestione file e recupero versioni
La gestione dei file è progettata per essere flessibile e senza limitazioni. È possibile caricare file di qualsiasi dimensione, senza restrizioni sulla velocità di trasferimento. Il sistema conserva le versioni precedenti dei documenti e consente di recuperare dati fino a 30 giorni prima, una funzione utile per chi lavora su progetti in continua evoluzione o desidera una tutela aggiuntiva contro errori e cancellazioni accidentali.
Condivisione e collaborazione
La piattaforma consente di condividere file tramite link protetti da password e di collaborare in cartelle condivise in modo semplice. Sono disponibili funzioni per raccogliere documenti tramite richieste personalizzate e opzioni di condivisione configurabili, rendendo il servizio adatto sia all’uso personale sia a freelance, creativi e piccole imprese.
pCloud integra un lettore musicale e video per lo streaming diretto dei contenuti archiviati. È possibile effettuare il backup automatico della galleria dello smartphone e dei file del desktop, lavorare sui documenti senza occupare spazio locale e sincronizzare automaticamente i contenuti tra più dispositivi. L’accesso offline garantisce continuità operativa anche in assenza di connessione, con sincronizzazione successiva non appena la rete torna disponibile.
Soluzioni per famiglie e team
Accanto ai piani individuali è disponibile anche una soluzione Family, pensata per più utenti che desiderano condividere un unico spazio in modo organizzato e conveniente. Per conoscere l'offerta completa clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto: