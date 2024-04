pCloud Lifetime Plan: la soluzione perfetta per il tuo spazio cloud a lungo termine

Non ne puoi più di pagare abbonamenti mensili o annuali per il tuo spazio cloud? Ti occorre quindi una soluzione definitiva e conveniente per archiviare i tuoi dati in modo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo. Abbiamo la risposta: i Lifetime Plan di pCloud, l'offerta rivoluzionaria che ti regala spazio di archiviazione cloud a vita a prezzi incredibili.

Con questi piani a vita, dimenticherai per sempre i limiti di spazio e i costi ricorrenti. Scegli tra i piani Premium da 500 GB o 10 TB, oppure il piano Ultra da ben 10 TB, e goditi uno spazio di archiviazione cloud illimitato per sempre. Archivia foto, video, documenti, musica e qualsiasi altro file senza preoccuparti di esaurire lo spazio a disposizione.

Sicurezza garantita e massima tranquillità con pCloud Lifetime Plan

pCloud garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati grazie alla crittografia 256-bit AES e alla protezione TLS/SSL. Inoltre, l'azienda ha sede in Svizzera, un paese noto per le sue rigorose normative sulla protezione dei dati, offrendoti quindi un ulteriore livello di tranquillità.

In questo momento, pCloud offre un'incredibile promozione sui suoi Lifetime Plan. Approfittane per acquistare il piano a te più congeniale a un prezzo davvero imperdibile. Non perdere questa occasione unica di liberarti per sempre dai costi ricorrenti e di godere di uno spazio di archiviazione cloud illimitato e sicuro.

Diamo un'occhiata ai piani e ai costi. I primi due piani da 500GB e 2TB sono scontati del 33% e costano rispettivamente 199 euro e 399 euro. Il terzo piano a vita da 10TB, invece, è scontato del 37% e costa 1.190 euro.

Scegli i piani a vita di pCloud e archivia i tuoi dati in modo intelligente. Visita il sito web del provider per maggiori informazioni e per scoprire come approfittare subito di questa straordinaria offerta.

