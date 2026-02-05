pCloud: la soluzione definitiva per archiviare i tuoi file

Con i suoi piani a vita, pCloud si conferma una delle alternative più interessanti nel panorama del cloud storage, soprattutto per chi cerca una soluzione sicura, completa e priva di canoni ricorrenti. In un mercato dominato da abbonamenti mensili o annuali, pCloud offre una soluzione semplice: piani Lifetime, che permettono di ottenere spazio di archiviazione online con un unico pagamento, valido per sempre.

L’offerta Lifetime è pensata per chi desidera eliminare i costi ricorrenti e investire una sola volta. pClou offre tre soluzioni, il piano Premium da 500 GB, proposto a 199 euro invece dei 299 euro di listino, il Premium Plus da 2 TB, disponibile a 399 euro anziché 599 euro. Per esigenze più avanzate, pCloud propone anche il piano Ultra da 10 TB, con un prezzo promozionale di 1190 euro rispetto ai 1890 euro originali. I prezzi sono definitivi e non prevedono costi nascosti o spese aggiuntive successive.

Uno degli aspetti centrali della proposta pCloud è la sicurezza. I dati degli utenti sono protetti dalle rigide leggi sulla privacy svizzere e conservati in data center certificati. La trasmissione dei file avviene tramite protocolli TLS/SSL, mentre la crittografia AES a 256 bit garantisce un livello di protezione paragonabile agli standard militari. Questo approccio rende il servizio adatto non solo all’uso personale, ma anche alla gestione di documenti sensibili e archivi professionali.

Accedi ai fai da ogni dispositivo

Dal punto di vista funzionale, pCloud offre una gestione dei file completa e flessibile. È possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza limitazioni di velocità, recuperare versioni precedenti dei documenti e ripristinare dati cancellati fino a 30 giorni prima. Il sistema di sincronizzazione consente di accedere ai file da qualsiasi dispositivo, lavorando anche offline e sincronizzando le modifiche in un secondo momento, senza occupare spazio sulla memoria locale.

Grande attenzione è riservata anche alla collaborazione. La piattaforma permette di condividere file tramite link protetti da password, creare cartelle condivise e raccogliere documenti da altri utenti in modo semplice. Queste funzioni rendono pCloud uno strumento efficace sia per il lavoro in team sia per la condivisione di contenuti personali.

Non manca infine la componente multimediale. Grazie ai lettori audio e video integrati, pCloud consente di riprodurre in streaming musica e video direttamente dal cloud, trasformando lo spazio di archiviazione in un vero e proprio hub digitale sempre accessibile.

L’acquisto dei piani Lifetime è coperto da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni. È inoltre possibile effettuare in un secondo momento l’upgrade a un piano Lifetime di livello superiore, rendendo l’investimento flessibile nel tempo. Per conoscere l'offerta completa di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.