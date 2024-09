pCloud: la soluzione definitiva di cloud storage con piani a vita scontati fino al 37%

Piani individuali pCloud

pCloud offre una gamma di piani per soddisfare diverse esigenze, con una particolare attenzione ai piani a vita, perfetti per chi cerca un investimento a lungo termine senza pagamenti ricorrenti. Con l'offerta attuale sono disponibili piani scontati fino al 37%, con tariffe a partire da 199 EUR (rispetto a 299 EUR).

Una volta acquistato un piano a vita è anche possibile eseguire un upgrade a un piano Lifetime di livello superiore in qualsiasi momento. Questo permette una grande flessibilità nel caso le esigenze di spazio cambino nel tempo.

Oltre ai piani individuali, pCloud offre altre soluzioni dedicate a famiglie e aziende:

pCloud for Family : Consente di condividere lo spazio con fino a quattro membri della famiglia, con accesso e gestione centralizzata.

pCloud Business: Offre strumenti avanzati per la collaborazione in team, con funzionalità di gestione dei progetti.

Condivisione e sicurezza

Ogni piano include protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file, oltre a 5 copie di ciascun file memorizzate su server differenti. Inoltre, è disponibile un’opzione per la crittografia extra a pagamento, per chi desidera un ulteriore livello di sicurezza.

Le funzionalità di collaborazione permettono di condividere facilmente link e richiedere file, oltre a invitare utenti nelle cartelle condivise e monitorare statistiche dettagliate sui link condivisi.

Accesso e sincronizzazione

pCloud è accessibile da vari dispositivi e piattaforme, e include funzioni come il caricamento automatico delle foto, la possibilità di accedere offline a file selezionati e la sincronizzazione automatica tra più dispositivi. L’integrazione con servizi come Dropbox, Google Drive, Facebook e altri semplifica il backup dei file esistenti. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.