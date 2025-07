pCloud in promozione: spazio cloud a vita e sconti fino a 700€

Chi cerca una soluzione definitiva per archiviare e proteggere i propri dati ha ora un'occasione da non lasciarsi sfuggire: pCloud, tra i più affidabili servizi di cloud storage al mondo, propone i suoi .

Nessun abbonamento mensile o spese ricorrenti: un investimento per sempre, pensato per chi vuole mettere al sicuro i propri file, foto, video e documenti senza pensieri.

Archiviazione sicura, accesso immediato e zero canone: l'offerta pCloud per chi punta sul lungo termine

Con oltre dieci anni di esperienza e una base di più di 20 milioni di utenti, pCloud si è affermato come una delle piattaforme più solide e sicure nel panorama internazionale del cloud storage. L'offerta attuale consente di accedere a uno spazio personale permanente, scegliendo tra 500 GB, 2 TB o addirittura 10 TB, con sconti fino a 700€ sul prezzo di listino e 14 giorni per provare il servizio con rimborso garantito.

Chi sceglie pCloud non si affida solo a uno spazio digitale, ma a un sistema costruito per garantire massima protezione dei dati. I file sono conservati in server certificati, protetti da crittografia AES a 256 bit, trasmessi tramite protocolli TLS/SSL, e soggetti alle rigide normative svizzere sulla privacy, tra le più sicure al mondo.

Oltre alla sicurezza, c'è tutta la comodità di una piattaforma flessibile: caricamenti rapidi, nessun limite di dimensione, cronologia file fino a 30 giorni, backup automatici da smartphone e PC, sincronizzazione in tempo reale e possibilità di lavorare in team con cartelle condivise e link protetti. pCloud è perfetto anche per chi crea contenuti: il lettore integrato consente di riprodurre musica e video direttamente online, senza doverli scaricare.

E se hai già file su altri servizi cloud o dispositivi, puoi migrarli facilmente nel tuo nuovo spazio pCloud, senza interruzioni e in totale sicurezza.

Grazie al pagamento una tantum, pCloud ti permette di dire addio agli abbonamenti e gestire per sempre il tuo spazio digitale personale. Una proposta pensata per chi guarda al futuro, e vuole proteggere oggi tutto ciò che conta. Vai sul e procedi con l'attivazione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.