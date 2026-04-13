pCloud, il cloud storage sicuro e completo per file e backup

Cloud storage senza canoni ricorrenti

L'offerta di pCloud si distingue per il suo modello Lifetime. A differenza dei classici abbonamenti, qui non è necessario sostenere costi mensili o annuali: basta un pagamento unico per accedere allo spazio di archiviazione per sempre. Le opzioni disponibili coprono diverse esigenze e attualmente sono disponibili sconti su tutti i piani. Si parte dal piano Premium da 500 GB, proposto a 199 euro una tantum, per arrivare al Premium Plus da 2 TB a 399 euro. Per chi ha bisogno di più spazio, è disponibile anche il piano Ultra da 10 TB a 1190 euro. Tutti i prezzi sono in offerta e includono una garanzia di rimborso di 14 giorni.

Sicurezza e privacy al centro

Uno degli aspetti più rilevanti della proposta pCloud riguarda la protezione dei dati. Il servizio si basa su infrastrutture conformi alle normative svizzere sulla privacy, considerate tra le più rigorose a livello internazionale. Dal punto di vista tecnico, vengono utilizzate tecnologie come la crittografia AES a 256 bit e protocolli TLS/SSL per la protezione dei dati.

Gestione avanzata dei file

pCloud offre una serie di strumenti pensati per semplificare la gestione dei contenuti. È possibile caricare file senza limiti di dimensione, recuperare versioni precedenti e ripristinare dati eliminati fino a 30 giorni prima. Queste funzionalità risultano particolarmente utili per chi lavora con documenti importanti o vuole evitare la perdita accidentale di file.

Condivisione e collaborazione

Non manca una componente dedicata alla collaborazione. Gli utenti possono condividere file tramite link protetti da password, lavorare su cartelle condivise e raccogliere contenuti da altri utenti. Le opzioni di personalizzazione dei link e la facilità di condivisione rendono il servizio adatto anche a team di lavoro o progetti collaborativi.

Streaming e accesso da qualsiasi dispositivo

Tra le caratteristiche distintive c’è anche la gestione dei contenuti multimediali. pCloud integra un lettore audio e video che consente di accedere ai propri file in streaming, senza doverli scaricare. La sincronizzazione automatica tra dispositivi permette inoltre di avere sempre accesso ai propri dati, sia da desktop sia da mobile, anche offline.

Backup e flessibilità

Il servizio include strumenti per il backup automatico di dispositivi e contenuti, oltre alla possibilità di trasferire file da piattaforme esterne. Questo rende pCloud una soluzione completa non solo per l’archiviazione, ma anche per la protezione dei dati nel tempo. per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.