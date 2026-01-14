Nessun risultato. Prova con un altro termine.
pCloud: il cloud a vita per dire addio agli abbonamenti è in sconto
Devi svuotare la memoria di smartphone e PC? Per dare ossigeno ai tuoi device prova pCloud e i suoi piani lifetime in sconto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 14 gen 2026
Link copiato negli appunti

Optare per un servizio di cloud storage a vita significa sostenere una sola spesa iniziale e avere spazio sicuro sempre disponibile, senza dover adempiere a canoni mensili o rinnovi periodici. Da questo punto di vista, pCloud rappresenta una delle soluzioni più valide, grazie a piani lifetime con grandi capacità di archiviazione.

Le attuali promozioni rendono ancora più conveniente questa scelta, pensata per conservare i propri dati nel tempo e al tempo stesso di risparmiare sul medio-lungo periodo. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le proposte di pCloud.

Vai all'offerta di pCloud

I piani pCloud a vita: tutte le opzioni disponibili

pCloud propone diversi pacchetti di archiviazione con pagamento unico, progettati per adattarsi a esigenze differenti. La soluzione base prevede 500 GB di spazio al costo di 199 euro, ideale per gestire file personali come foto, video e documenti.

Chi ha bisogno di maggiore capacità può orientarsi sul piano da 2 TB, disponibile a 399 euro, oppure sulla versione più avanzata da 10 TB, proposta a 1.190 euro.

Tutti i piani lifetime non prevedono spese aggiuntive dopo l'acquisto e offrono anche la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate senza interessi. Inoltre, pCloud mette a disposizione una garanzia di rimborso di 14 giorni, che consente di provare il servizio in totale tranquillità.

Nel tempo, il risparmio rispetto a un classico abbonamento è significativo. Ad esempio, scegliendo il piano da 2 TB, l'investimento iniziale può essere ammortizzato in circa quattro anni. Da quel momento in poi, lo spazio cloud resta disponibile senza ulteriori costi, a differenza delle soluzioni in abbonamento che richiedono pagamenti continui.

Per scoprire le offerte attive è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud.

Vai all'offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

