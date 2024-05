pCloud festeggia la Repubblica: minimo storico con sconti fino al 54%

In occasione della Festa della Repubblica, pCloud lancia una nuova promozione esclusiva sui piani a vita, con sconti fino al 54% e prezzi da minimo storico. Il piano Premium da 500 GB è in offerta a 139 euro invece di 299 euro, l'account Premium Plus da 2 TB crolla a 279 euro anziché 599 euro, mentre il piano Pro da 5 TB è in super offerta a 499 euro invece di 1.095 euro. Per beneficiare della promo esclusiva è sufficiente collegarsi a questa pagina di pCloud.

I vantaggi di pCloud

Il principale punto di forza di pCloud riguarda la sicurezza dei suoi spazi cloud e, di conseguenza, dei file memorizzati. Merito dell'utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato in automatico quando un utente trasferisce uno o più file dal proprio dispositivo ai server pCloud.

In termini di sicurezza, segnaliamo anche l'impiego della crittografia 256-bit AES per tutti i file presenti nello spazio cloud, oltre alle cinque copie di file su server differenti. Se tutto questo non dovesse bastare, pCloud offre la possibilità di ottenere il servizio pCloud Encryption, grazie al quale i dati più sensibili - per esempio i documenti privati o i numeri delle carte di credito - vengono protetti su ogni dispositivo: tra le funzionalità esclusive segnaliamo la crittografia lato-client, grazie alla quale i dati restano nascosti anche in caso di furto del telefono o del PC, e la protezione multi livello, che sfrutta il lavoro degli algoritmi proprietari di pCloud e l'utilizzo di una password extra da parte dell'utente.

Un ulteriore vantaggio è l'accesso al servizio cloud da qualsiasi tipo di dispositivo, grazie all'integrazione completa di pCloud con le principali piattaforme oggi in uso (da iOS ad Android, in aggiunta a Windows e Mac tramite l'app desktop). In più si ha l'opportunità di utilizzare i file conservati sullo spazio cloud anche offline, senza quindi la necessità di essere connessi a Internet. L'accesso offline è abilitato in questo modo -> fare clic con il tasto destro del mouse sul file da pCloud Drive -> selezionare Accesso offline.

Un altro tema importante riguarda la convenienza dei piani a vita rispetto agli abbonamenti mensili o annuali. Scegliendo la sottoscrizione di una licenza a vita si ottiene un servizio a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quanto costerebbe pagando una quota fissa ogni mese o una volta all'anno: è vero che nell'immediato la spesa da sostenere è più alta, ma è altrettanto vero che nel giro di un paio d'anni si riesce a rientrare alla perfezione dall'investimento.

L'offerta di pCloud sui piani a vita per la Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno in Italia è la Festa della Repubblica. In occasione di una giornata così importante, pCloud ha scelto di lanciare una super offerta sui piani a vita, grazie alla quale è possibile acquistare fino a 5 TB di spazio cloud crittografato al minimo storico. Ecco i prezzi validi durante la promozione:

Premium 500 GB: 139 euro anziché 299 euro (pagamento unico)

Premium Plus 2 TB: 279 euro anziché 599 euro (pagamento unico)

Pro 5 TB: 499 euro anziché 1.095 euro (pagamento unico)

L'offerta esclusiva per la Festa della Repubblica è disponibile su questa pagina dedicata del sito pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.