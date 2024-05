pCloud festeggia il Family Day con sconti fino al 65% sui piani a vita per la famiglia

In occasione del Family Day, il noto servizio di cloud storage pCloud ha lanciato un'offerta esclusiva sui piani a vita per la famiglia: i prezzi partono da 399 euro, con sconti fino al 65% e in regalo il servizio pCloud Encryption che protegge file e dati personali effettuandone la crittografia lato client, direttamente sul dispositivo, così da renderli inaccessibili agli altri. Il ​​piano famiglia è disponibile per un massimo di 5 utenti che potranno condividere lo spazio di archiviazione ognuno con il proprio account.

I piani pCloud per la famiglia offrono una gestione migliore e semplificata della quantità di spazio di archiviazione riservata a ciascun membro, in aggiunta a una privacy totale per ogni spazio personale. Tra le funzionalità incluse in tutti i piani, si annovera anche il backup da piattaforme multiple, quali Google Photos, Google Drive, Facebook, Dropbox e OneDrive.

I vantaggi dei piani pCloud Family

Negli anni pCloud è divenuto uno dei punti di riferimento nel settore del cloud storage. Tra i suoi punti di forza vi è la compatibilità con i principali sistemi operativi oggi in uso in ambiente desktop, come macOS, Windows e Linux. A ciò si aggiunge l'applicazione proprietaria pCloud Drive, che da una parte semplifica la gestione dei propri file e dall'altra consente di aumentare lo spazio di archiviazione del dispositivo.

Questo per quanto riguarda l'ambiente desktop, pCloud offre però gli stessi vantaggi anche per i device mobili. Merito delle app per Android e iOS, le quali integrano la funzione di caricamento automatico dei file (ad esempio foto e video). Da ciò ne consegue un'integrazione totale con qualsiasi dispositivo, per un accesso ai dati sempre disponibile ovunque.

Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda la sicurezza: si può avere tutto lo spazio che si desidera, ma se questo non è sicuro può rappresentare un problema significativo. Con pCloud si può per fortuna stare tranquilli, grazie all'utilizzo del protocollo TLS/SSL durante il trasferimento dei dati dal proprio dispositivo personale ai server pCloud.

L'offerta di pCloud sui piani a vita Family

Come accennato nell'introduzione, in queste ore pCloud ha lanciato una nuova offerta sui piani a vita pCloud per la famiglia al fine di festeggiare il Family Day. La promozione, che terminerà il prossimo 18 maggio, prevede sconti fino al 65% più il servizio pCloud Encryption in regalo.

Ecco i nuovi prezzi con l'offerta in corso:

Family 2 TB : 399 euro anziché 1.119 euro (64% di sconto)

: 399 euro anziché 1.119 euro (64% di sconto) Family 5 TB : 599 euro anziché 1.698 euro (65% di sconto)

: 599 euro anziché 1.698 euro (65% di sconto) Family 10 TB: 1.049 euro anziché 2.478 euro (58% di sconto)

Ogni piano ha incluso in regalo pCloud Encryption, servizio proprietario che offre un potente sistema di crittografia, in modo che i file restino al sicuro e al riparo da eventuali accessi non autorizzati sui dispositivi personali degli utenti. In aggiunta a ciò, pCloud aderisce a una rigorosa politica a conoscenza zero: questo significa che nessun dipendente dell'azienda con base in Svizzera può avere accesso o conoscere i dati archiviati nello spazio cloud.

Va infine sottolineato come i piani a vita garantiscano un risparmio considerevole rispetto ai piani annuali o mensili, dal momento che con un unico pagamento ci si assicura uno spazio di archiviazione per sempre, sia per sé che per il resto della famiglia. A questo proposito, segnaliamo che ciascun piano a vita è disponibile fino a 5 membri di famiglia, amici o colleghi.

Approfitta quindi della promozione esclusiva lanciata da pCloud sui piani Family da 2 TB, 5 TB e 10 TB, con prezzi a partire da soli 399 euro. Le offerte sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.