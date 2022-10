pCloud festeggia Halloween con un'offerta da paura

Con pCloud hai la certezza di contare sul cloud storage più sicuro d'Europa, che ti permette di archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file con una piattaforma semplice, sicura e a tua disposizione ovunque ti trovi.

Adesso puoi approfittare subito degli sconti sul piano a vita con promozioni fino all'80% che ti permettono di risparmiare diverse centinaia di euro. E non finisce qui, perché con la giornata di Halloween hai un'offerta esclusiva valida soltanto per oggi che adesso andremo a vedere insieme.

pCloud: le offerte sui piani a vita e il grande sconto di Halloween

Cominciamo dai piani a vita. Se scegli adesso un abbonamento che sarà tuo per sempre, con pagamento unico e senza tariffe da pagare annualmente, non puoi non approfittare di questa promozione.

Il piano Premium base ti offre 500 GB di spazio e 500 GB di traffico link condiviso con uno sconto di quasi 400 euro rispetto al prezzo di listino. Per esigenze maggiori, abbiamo il piano più venduto, il Premium Plus da 2 TB, per il quale l'offerta arriva, tieniti forte, addirittura a 741 euro di risparmio.

Infine, c'è il piano personalizzato, pensato per grandi aziende che hanno bisogno davvero di tanto spazio da condividere in rete: hai ben 10 TB di storage in cloud ad un prezzo scontato di quasi 5000 euro.

Passiamo adesso alla sorpresa di Halloween. Esatto, perché solo per oggi, per la giornata di fantasmi, mostri e streghe, puoi avere la crittografia di pCloud con uno sconto di oltre 400 euro. Anche qui si tratta di un pagamento unico: acquisti il servizio una volta ed è tuo per sempre. Per accedere all'offerta, ti basta cliccare sulla zucca in alto a sinistra che trovi in pagina.

Ricordiamo che siamo di fronte ad una promozione limitatissima, ti consigliamo di approfittarne prima della fine della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.