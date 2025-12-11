pCloud Family 3-in-1: cloud e sicurezza a vita per tutta la famiglia (60% di sconto)

Il piano Family 3-in-1 a vita è la grande novità lanciata da pCloud con le sue offerte di Natale. Con uno sconto strepitoso del 60%puoi avere un pacchetto completo che risolve il problema dello spazio e della sicurezza di file e password per tutta la famiglia, con un unico pagamento per un regalo tecnologico che durerà praticamente per sempre.

Il pacchetto mette a disposizione ben 5TB di spazio cloud a vita, in cui tu e i membri della tua famiglia avrete il pieno controllo dei vostri contenuti digitali, che saranno sempre disponibili ovunque e in qualsiasi momento. Il tutto con una gestione semplicissima, con backup e sincronizzazione automatica, una condivisione semplice e un'interfaccia veloce e immediata.

Avrai anche la crittografia lato client, il che significa che solo tu avrai la chiave dei tuoi dati e potrai proteggere documenti e file riservati con una privacy di livello ancora superiore rispetto al solito. È una protezione a conoscenza zero, accessibile da qualsiasi dispositivo, che ti assicura tranquillità totale.

Infine, avrai anche pCloud Pass Family, il gestore di password che ti permette di memorizzare credenziali illimitate e di condividerle con un massimo di 5 membri, ognuno con il proprio account Premium. In questo modo, da una parte tieni al sicuro i tuoi account, dall'altra puoi accedere più facilmente a siti e applicazioni grazie alle credenziali sempre salvate e sincronizzate.

Una soluzione a vita che mette insieme archiviazione cloud sicura, crittografia avanzata e una gestione smart delle password: attiva ora l'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.