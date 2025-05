pCloud è il tuo archivio Cloud per sempre: scegli il piano su misura

Lavori sempre con il PC e sai quanto sia importante attivarsi per avere sempre un backup dei dati di lavoro: cartelle, file, immagini, video e tanto altro, che però occupando uno spazio considerevole nella memoria del computer. Ecco perché esiste pCloud, il servizio di cloud storage che ti fa avere fino a 10TB di spazio per sempre tuoi, pagando una volta sola!

Il pensiero degli abbonamenti ti disturba, è comprensibile: per questo pCloud ha pensato a ben 3 piani a vita da pagare una sola volta per avere per sempre lo spazio acquistato, fino a 10TB.

Scegli pCloud: un archivio digitale enorme pagando una volta sola

Hai davvero bisogno di 10TB di spazio? Se ti sembra troppo, nessun problema: pCloud ti mette a disposizione anche soluzioni più contenute ma altrettanto convenienti. Il piano Premium Plus da 2TB è disponibile con un pagamento una tantum di 399€, valido per sempre. Oppure, se cerchi qualcosa di ancora più essenziale, puoi optare per il piano Premium da 500GB al costo di 199€ una tantum. Tutti i prezzi indicati sono finali, senza costi nascosti, spese di attivazione o sorprese al momento del pagamento.

Se hai iniziato con un piano più piccolo e hai bisogno di più spazio, puoi potenziare il tuo piano Lifetime in qualsiasi momento. Ad esempio, se sei partito con il piano da 500GB e decidi di passare a quello da 2TB, dopo l'upgrade il tuo spazio totale salirà a 2,5TB. Un vantaggio esclusivo che ti permette di conservare lo spazio già acquistato e aggiungerne altro senza perdere nulla. Se sei alla ricerca di un servizio di archiviazione cloud affidabile, con massima sicurezza, accesso immediato da tutti i tuoi dispositivi e un'unica spesa per sempre, pCloud è la soluzione ideale. Provalo ora e scopri quanto è semplice gestire i tuoi file con la massima flessibilità e senza pensieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.