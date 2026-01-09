Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

pCloud è il cloud storage a vita in sconto fino a 700€ in meno

pCloud si conferma uno dei punti di riferimento per chi vuole svuotare la memoria di PC e smartphone e archiviare i file in tutta sicurezza.
pCloud è il cloud storage a vita in sconto fino a 700€ in meno
pCloud si conferma uno dei punti di riferimento per chi vuole svuotare la memoria di PC e smartphone e archiviare i file in tutta sicurezza.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 9 gen 2026
Link copiato negli appunti

Optare per pCloud vuol dire scegliere un sistema di archiviazione digitale definitivo, con pagamento una tantum e nessun abbonamento da rinnovare nel tempo. Le promozioni attualmente disponibili sul sito ufficiale consentono di fissare il costo una sola volta, con prezzi che partono da 199 euro.

I prezzi ribassati rendono pCloud ancora più interessante per chi vuole custodire in modo sicuro foto, video, documenti e contenuti multimedial. Il tutto senza preoccuparsi di spese periodiche o aumenti futuri.

Vai all'offerta di pCloud

Perché pCloud è così vantaggioso?

Attivo nel mondo del cloud storage da oltre dieci anni, pCloud è oggi utilizzato da oltre 22 milioni di utenti nel mondo. Viene apprezzato così tanto perché mette a disposizione un servizio affidabile, intuitivo e adatto sia all'uso personale sia professionale.

Con pCloud è possibile:

  • Caricare contenuti senza limiti di velocità;
  • Recuperare file cancellati o versioni precedenti entro 30 giorni;
  • Condividere documenti tramite link protetti e cartelle condivise;
  • Riprodurre musica e video direttamente online;
  • Gestire backup automatici anche da piattaforme esterne.

La sincronizzazione continua consente inoltre di accedere ai propri dati da qualsiasi dispositivo in ogni momento.

Le offerte a vita attualmente in corso prevedono tre tagli di spazio: 500 GB a 199 euro invece di 299 euro, 2 TB a 399 euro invece di 599 euro e infine 10 TB a 1.190 euro al posto di 1.890 euro.

Tutti i piani rispettano le rigorose normative svizzere sulla tutela dei dati, con file conservati in data center certificati. La protezione è garantita sia durante il trasferimento, tramite protocollo TLS/SSL, sia in fase di archiviazione grazie alla crittografia AES a 256 bit, uno standard di sicurezza di livello elevato.

I prezzi sono trasparenti e definitivi, con pagamenti sicuri e una garanzia di rimborso di 14 giorni, ideale per provare il servizio senza rischi.

Vai all'offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Archiviazione cloud crittografata e sicura: fino a 700 euro di sconto con pCloud
Cloud

Archiviazione cloud crittografata e sicura: fino a 700 euro di sconto con pCloud
Privacy massima a prezzi minimi: 85% di sconto sul cloud di Internxt
Cloud

Privacy massima a prezzi minimi: 85% di sconto sul cloud di Internxt
Internxt: sconti fino all'85% sui cloud a vita
Cloud

Internxt: sconti fino all'85% sui cloud a vita
NVIDIA RTX PRO 6000 arriva sul Cloud GPU di Seeweb: più potenza per la vostra AI nel cloud europeo
Cloud

NVIDIA RTX PRO 6000 arriva sul Cloud GPU di Seeweb: più potenza per la vostra AI nel cloud europeo