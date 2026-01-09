pCloud è il cloud storage a vita in sconto fino a 700€ in meno

Optare per pCloud vuol dire scegliere un sistema di archiviazione digitale definitivo, con pagamento una tantum e nessun abbonamento da rinnovare nel tempo. Le promozioni attualmente disponibili sul sito ufficiale consentono di fissare il costo una sola volta, con prezzi che partono da 199 euro.

I prezzi ribassati rendono pCloud ancora più interessante per chi vuole custodire in modo sicuro foto, video, documenti e contenuti multimedial. Il tutto senza preoccuparsi di spese periodiche o aumenti futuri.

Perché pCloud è così vantaggioso?

Attivo nel mondo del cloud storage da oltre dieci anni, pCloud è oggi utilizzato da oltre 22 milioni di utenti nel mondo. Viene apprezzato così tanto perché mette a disposizione un servizio affidabile, intuitivo e adatto sia all'uso personale sia professionale.

Con pCloud è possibile:

Caricare contenuti senza limiti di velocità;

Recuperare file cancellati o versioni precedenti entro 30 giorni;

Condividere documenti tramite link protetti e cartelle condivise;

Riprodurre musica e video direttamente online;

Gestire backup automatici anche da piattaforme esterne.

La sincronizzazione continua consente inoltre di accedere ai propri dati da qualsiasi dispositivo in ogni momento.

Le offerte a vita attualmente in corso prevedono tre tagli di spazio: 500 GB a 199 euro invece di 299 euro, 2 TB a 399 euro invece di 599 euro e infine 10 TB a 1.190 euro al posto di 1.890 euro.

Tutti i piani rispettano le rigorose normative svizzere sulla tutela dei dati, con file conservati in data center certificati. La protezione è garantita sia durante il trasferimento, tramite protocollo TLS/SSL, sia in fase di archiviazione grazie alla crittografia AES a 256 bit, uno standard di sicurezza di livello elevato.

I prezzi sono trasparenti e definitivi, con pagamenti sicuri e una garanzia di rimborso di 14 giorni, ideale per provare il servizio senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.