pCloud, cloud storage di fiducia: piani a vita a prezzi scontati per tutti

Federico Pisanu
Pubblicato il 12 nov 2025
pCloud è un servizio di cloud storage con base in Svizzera, fondato nel 2013 per offrire a singoli utenti e alle aziende uno spazio di archiviazione crittografato nel pieno rispetto dei dati personali. In questi giorni sono disponibili sconti notevoli sui piani a vita, dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo migliori rispetto ai piani di abbonamento annuale.

Ecco i prezzi scontati dei piani a vita di Internxt:

  • 199 euro invece di 299 euro per il piano a vita Premium da 500 GB
  • 399 euro invece di 599 euro per il piano a vita Premium Plus da 2 TB
  • 1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano a vita Ultra 10 TB

Confermiamo che, a differenza degli abbonamenti annuali o mensili, è previsto un unico pagamento. Inoltre, qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 14 giorni dalla data di acquisto grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati.

pcloud piani a vita prezzo

I vantaggi di avere un servizio di cloud storage con base in Svizzera

La sede di un'azienda che fornisce un servizio di spazio di archiviazione cloud non è banale, dal momento che quell'azienda stessa deve rispondere alle leggi nazionali sul trattamento dei dati personali degli utenti. Di conseguenza, se una società di cloud storage ha base in Svizzera anziché negli Stati Uniti, ad esempio, le cose cambiano in maniera drastica.

Il Paese elvetico è infatti noto per avere una delle più severe leggi sul trattamento dei dati personali, legge che le sue aziende devono rispettare alla lettera. In un Paese come gli USA, invece, non vi è la stessa attenzione che si registra con regolare frequenza nelle aziende che operano nel Vecchio Continente.

Da qui anche il successo di pCloud, che può contare su qualcosa come oltre 22 milioni di utenti in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

