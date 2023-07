pCloud: assicurati uno sconto dell'80%

pCloud è un servizio di cloud storage per il salvataggio e la condivisione dei file online che offre sicurezza, facilità d'uso e la possibilità di accedere da più dispositivi.

L'interfaccia intuitiva e user-friendly di pCloud è stata ideata per essere accessibile a tutti e per permettere a tutta la clientela di salvare senza problemi i propri files.

Con la promozione che vediamo oggi è possibile avere un 80% di sconto sul piano da 10 Tera. Per i piani da 2TB e 500GB, invece, il risparmio arriva al 65%.

pCloud: i dettagli

pCloud offre la possibilità di essere utilizzato su più device, questo ci permette dunque di accedere a tutti i file da qualsiasi dispositivo, dal computer di casa o mentre si è in viaggio con il proprio smartphone.

Inoltre, il servizio in questione consente di condividere file, anche di grandi dimensioni, con chiunque si desideri in modo semplice e veloce. È possibile collaborare in team nelle cartelle condivise o condividere cartelle private con altri utenti pCloud. È anche possibile controllare i livelli di accesso impostando i permessi di visualizzazione, modifica o gestione.

pCloud permette di condividere rapidamente file con altre persone - anche se non hanno un account pCloud - attraverso dei link dinamici, che quindi mostreranno sempre l'ultima versione dei file. Per maggiore sicurezza, è inoltre possibile proteggere il link condiviso con una password o inserire una data di scadenza.

Questo servizio ha sede in Svizzera e garantisce la massima sicurezza e riservatezza. La posizione dei server è un altro aspetto importante per la protezione dei dati. I dati degli utenti di pCloud sono archiviati in un centro dati altamente sicuro e certificato situato nell'Unione Europea.

I file archiviati vengono protetti da accessi non autorizzati o perdite di dati con misure di sicurezza di prima classe. Dunque, questo servizio è sicuramente uno dei più sicuri che possiamo trovare!

