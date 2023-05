Con pCloud 500GB sono vostri per sempre al 65% di sconto

La costante presenza in rete e gli imprevisti giornalieri che possono accadere ai sistemi informatici, può causare una perdita accidentale e irrecuperabile dei propri dati. È davvero un attimo perdere i propri documenti di lavoro per via di un malware o perché un'unità di archiviazione smette di funzionare. In casi come questo è sicuramente di vitale importanza un servizio cloud, che permette di memorizzare tutti i vostri file in totale sicurezza e in un ampio spazio.

pCloud vi da l'opportunità di avere tutto questo, facendovi dimenticare degli abbonamenti mensili. Con il 65% di sconto è infatti possibile accaparrarsi ben 500GB di spazio a vita. P agate una volta sola e il cloud è vostro per sempre!

pCloud: cosa offre il servizio

pCloud offre dei piani disponibili sia per famiglie che per professionisti. È un ambiente sicuro, che fa uso di protezione TSL/SSL e crittografia AES 256-bit per ogni file caricato, che avrà anche 5 copie di sicurezza memorizzate su server differenti. È anche possibile aggiungere un grado extra, denominato pCloud Encryption. Si tratta di una funzione aggiuntiva che applica una criptazione addizionale già nei dispositivi, che è possibile provare gratuitamente per 14 giorni.

Se avete la necessità di lavorare con i colleghi ai dei vostri documenti, delle funzionalità specifiche consentono di condividere link e richieste per i file o invitare utenti nelle cartelle condivise. Ogni link può essere personalizzato con un'immagine, un titolo e una descrizione. Si potranno anche ottenere delle statistiche dettagliate, per tenere sotto controllo gli accessi dalle condivisioni.

pCloud non si limita però ai soli documenti, ma ha pensato ovviamente anche ai file multimediali. Sia foto che video sono infatti riproducibili direttamente nella piattaforma di cloud, tramite un lettore integrato. Potete effettuare streaming video senza limiti di dimensione o velocità. Le foto vengono anche caricate automaticamente in una galleria apposita.

Un'estensione al cloud fungerà anche come archiviazione virtuale, che vi permetterà di caricare direttamente i vostri file, senza occupare ulteriore spazio nella memoria locale. È anche possibile eseguire il trasferimento diretto da servizi come Dropbox, OneDrive, Google Drive e Foto o Facebook.

Acquistate ora il piano per ottenere 500GB a soli 199€ anziché 570€!

