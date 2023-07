pCloud: 500GB a vita a soli 199€ con questo sconto del 65%

Il cloud è sempre perfetto per conservare file e documenti più importanti, per renderli disponibili quando serve ovunque, anche se spesso è necessario affrontare i costi mensili di un abbonamento. Perché invece non dire addio a tutto ciò, acquistando a vita un cloud da ben 500GB grazie alla promozione pCloud, al prezzo ridotto di 199€ grazie allo sconto del 65%. Con questo piano sarete in grado di soddisfare tutte le esigenze più comuni e lo spazio è più che sufficiente per caricare una gran quantità di file.

pCloud offre inoltre tantissime funzionalità per la condivisione, utilizzando gli standard di sicurezza più elevati per quanto riguarda crittografia e protezione.

pCloud: approfittate dello sconto e dite addio agli abbonamenti mensili

Con pCloud avrete a disposizione tutti gli strumenti per condividere i file con altri utenti. Si rivela quindi perfetto se avete la necessità di collaborare con altri colleghi, grazie alla possibilità di inviare link di condivisione, richieste di file, nonché invitare altre persone nelle cartelle condivise.

Se avete foto o video, sarà possibile riprodurre entrambi grazie al lettore multimediale integrato nella piattaforma, senza alcun limite di dimensioni o velocità. Le foto verranno inoltre caricate automaticamente in un rullino fotografico apposito. Sarà anche possibile avere a disposizione un'estensione virtuale dell'hard disk grazie a un collegamento diretto a pCloud, su cui memorizzare velocemente nuovi dati.

Scegliete voi quali file mantenere anche in locale e quali caricare sul cloud, grazie all'accesso selettivo. Tutti i dispositivi collegati, verranno sempre sincronizzati automaticamente e i vostri documenti saranno disponibili ovunque.

Con pCloud non dovete preoccuparvi se apportate accidentalmente delle modifiche: è infatti possibile ripristinare i file e l'account intero fino a versioni vecchie di 30 giorni. È inoltre possibile caricare da remoto sul cloud attraverso l'URL e trasferire dati già presenti da altri servizi, come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto.

Approfittate ora dell'offerta e sbarazzatevi del canone mensile con pCloud.

