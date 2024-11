pCloud: 500 GB di spazio cloud per sempre in sconto di 100€

pCloud offre una soluzione conveniente e sicura per chi cerca uno spazio cloud affidabile dove archiviare file e dati personali. Con la nuova offerta, è possibile ottenere 500 GB di spazio cloud per tutta la vita a un prezzo scontato di 100€, passando dai 299€ originali a soli 199€, con un pagamento una tantum. Questa offerta garantisce accesso illimitato allo spazio di archiviazione senza la necessità di rinnovi o pagamenti annuali. Per chi ha esigenze di archiviazione superiori, pCloud mette a disposizione piani Premium che possono arrivare fino a 10 TB di spazio, ideale per chi ha grandi volumi di dati o necessita di spazio extra per file di lavoro, video ad alta risoluzione, backup e tanto altro.

Le funzionalità principali di pCloud

pCloud è pensato per offrire una soluzione di archiviazione versatile e sicura, con una serie di funzionalità che lo rendono uno dei servizi cloud più affidabili sul mercato. Innanzitutto, assicura una crittografia avanzata per proteggere i dati personali, garantendo che i file rimangano al sicuro e accessibili solo dall’utente.

Un altro punto di forza di pCloud è la sincronizzazione automatica tra dispositivi: ogni file salvato su pCloud è accessibile da qualsiasi dispositivo, che sia un computer, uno smartphone o un tablet, senza mai dover eseguire trasferimenti manuali. Questa funzione garantisce un accesso rapido e sincronizzato a tutti i documenti e file, ovunque l’utente si trovi.

pCloud è particolarmente apprezzato anche per la sua funzionalità di backup, che consente di eseguire copie di sicurezza dai principali servizi di archiviazione online, come Google Drive, Dropbox e OneDrive. Questo rende pCloud una piattaforma centrale e versatile per conservare dati e file provenienti da altre piattaforme.

Infine, pCloud include la possibilità di condividere file in modo rapido e sicuro: con pochi clic, l’utente può creare link di condivisione personalizzabili per permettere ad altri di accedere a specifici file o cartelle. Questa funzione è ideale per chi collabora con colleghi o condivide file di grandi dimensioni con amici o familiari.

Per approfittare della promozione ora attiva vai sul sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.