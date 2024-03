pCloud 2TB Lifetime: ottieni il 55% di sconto con Promo Pasqua 2024

La Promo di Pasqua di pCloud è l'occasione giusta per acquistare uno spazio cloud, sfruttando le offerte per il cloud a vita proposte da pCloud, vero e proprio punto di riferimento del settore. In questo momento, infatti, il piano Family 2 TB è disponibile con uno sconto del 55%. La spesa complessiva è di 399 euro invece di 890 euro. È possibile completare l'acquisto con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo.

Si tratta dell'occasione giusta per acquistare uno spazio cloud considerevole (e senza i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti) da condividere tra 5 utenti (ogni utente ha uno spazio dedicato e privato, con possibilità di gestire i GB, personalizzando il servizio in base alle singole esigenze). L'offerta in questione è disponibile per un periodo limitato tramite il sito ufficiale di pCloud. Per chi ha bisogno di più spazio in cloud, inoltre, c'è il piano da 10 TB scontato del 53%. In questo caso, il costo è di 1.049 euro invece di 2.249 euro.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

pCloud 2 TB Lifetime: -55% con le Offerte di Pasqua

Il piano Family di pCloud consente di acquistare uno spazio cloud a vita da condividere tra 5 utenti, con la possibilità di gestire con semplicità lo spazio disponibile per ogni utente che avrà a sua disposizione uno spazio privato e personale, per il massimo della privacy.

Lo spazio cloud messo a disposizione da pCloud sarà accessibile via web app oppure tramite le app di pCloud per tutti i dispositivi, con una completa sincronizzazione tra i dispositivi. La sicurezza è garantita dal protocollo TLS/SSL.

Gli utenti che scelgono pCloud hanno la possibilità di impostare il backup dei contenuti da altri servizi cloud, attivare l'upload delle foto e dei video dallo smartphone e sfruttare il player integrato nelle app pCloud per la riproduzione dei contenuti multimediali archiviati in cloud.

pCloud offre una doppia opzione:

2 TB al costo di 399 euro invece di 890 euro (-55%)

al costo di invece di 890 euro 10 TB al costo di 1.049 euro invece di 2.249 euro (-53%)

I piani per il cloud a vita di pCloud non hanno costi ricorrenti (si paga una volta sola e lo spazio cloud resterà sempre disponibile) e sono attivabili anche con pagamento in 3 rate tramite PayPal. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.