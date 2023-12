PC SGIN da 17 pollici 8+512 GB in super offerta a 259,99€ (COUPON Amazon)

Il PC SGIN da 17 pollici è tra le offerte Amazon da non lasciarsi scappare in questo momento. Online lo troviamo in vendita 359€ invece che a 699€ grazie all’offerta lampo del 49% che permette un risparmio della metà rispetto al prezzo di listino. In più, grazie al coupon di 100€ è possibile risparmiare ancora, andando a pagare questo computer 259€. Ecco il link all’offerta.

Il notebook SGIN nella configurazione 8+512 GB è tra i migliori PC economici presenti oggi sul mercato. Tra le caratteristiche di punta troviamo il potente processore Intel Celeron e il super prezzo di giornata.

PC SGIN da 17 pollici in doppio sconto su Amazon (-49% + coupon da 100€)

Il modello SGIN in (s)vendita questa mattina su Amazon vanta uno schermo da 17,3 pollici, con il processore Intel Celeron fino a 2,8 GHz affiancato da 8 GB di RAM e SSD da 512 GB (espandibile fino a 1 TB). Lato connettività troviamo la tecnologia Bluetooth 4.2, una porta USB Type-C, 1 porta HDMI, il jack per le cuffie da 3,5 mm, 2 porte USB 3.0 e uno slot per microSD.

Un altro punto di forza del PC Windows del marchio SGIN è la portabilità, grazie al peso piuma del telaio (soli 1,6 kg). Portabilità che si esalta ulteriormente con la batteria di lunga durata da 5.000 mWh, in grado di garantire l'intera giornata di lavoro di 8 ore (e oltre).

Il computer portatile da 17 pollici SGIN è in offerta a soli 259€ su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, gli abbonati Prime hanno quindi a disposizione le spese di spedizione gratis.

