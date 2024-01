PC HP 15s con 12 mesi di Microsoft 365 Personal gratis crolla a 249,99€ su Amazon

In queste ore il PC HP 15s è in offerta su Amazon a 249,99€ invece di 379,99€, grazie allo sconto del 34% che permette di risparmiare circa 130€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Volendo è possibile anche pagarlo a rate grazie alla collaborazione tra Amazon e Cofidis. Per sfruttare questa occasione basta selezionare l’opzione del pagamento rateale in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

HP 15s è tra i migliori PC per rapporto qualità-prezzo nella fascia che va dai 200 ai 300 euro. Le caratteristiche che lo rendono tale sono lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, la bellissima cornice micro-edge e la batteria di lunga durata.

PC HP 15S in sconto del 34% su Amazon

Il modello in offerta su Amazon include l'abbonamento di 12 mesi a Microsoft 365, il piano che consente di accedere a tutte le funzionalità delle app premium di Microsoft, tra cui Word, Excel e Power Point. Inoltre è presente il sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, una versione speciale dell'os di Microsoft ottimizzata per la sicurezza degli utenti e che sta spopolando nelle scuole di tutto il mondo.

In aggiunta poi alla risoluzione Full HD dello schermo da 15,6 pollici, la tecnologia antiriflesso e la tastiera ergonomica, segnaliamo la durata della batteria fino a 9 ore e 30 minuti, a cui si somma la ricarica rapida che consente di ottenere il 50% della batteria in appena 45 minuti.

Il notebook 15s di HP è in offerta a soli 249,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti abbonati a Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

