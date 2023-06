PC fisso con i7, 16GB RAM e 512GB SSD a MENO di 200€ (ricondizionato)

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa è un'occasione veramente unica e se non fai presto rischi di perdertela. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello il PC HP Elite 8300 a soli 199,90 euro.

Si tratta di un PC fisso ricondizionato certificato di grado A, coperto da una garanzia di un anno. Il che significa che se non dovesse funzionare come dovrebbe hai 12 mesi di tempo per fartelo riparare o sostituire. Siamo di fronte a un computer di altissimo livello con uno scomparto hardware potentissimo che garantisce prestazioni elevate. A questo prezzo è un'offerta da prendere al volo.

PC fisso HP Elite 8300 con Intel Core i 7

Tra le diverse caratteristiche di questo PC fisso sicuramente quella che più risalta è l'incredibile CPU Intel Core i7 di terza generazione a 3,40 GHz. Già questo di per sé lo rende un missile. Inoltre è supportato da ben 16 GB di memoria RAM e un SSD da 512 GB.

Possiede la scheda grafica Intel HD Graphics 4000, ben 4 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci e un lettore DVD. Monta il sistema operativo Windows 10 Professional a 64 bit già installato e attivato con licenza. Inoltre troverai anche il pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus anche questo già attivato e con licenza.

Insomma oggi puoi fare un bel colpaccio e a una cifra davvero ridicola ti porti a casa un super computer. Fai presto perché le unità disponibili sono limitate e stanno scendendo a vista d'occhio. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo PC HP Elite 8300 a soli 199,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Inoltre hai 30 giorni di reso gratuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.