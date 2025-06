Password al sicuro con un gestore universale come LastPass

Il gestore di password LastPass aiuta a generare in automatico password univoche e complesse, compilare i campi delle password e dei moduli, conservare carte di credito, documenti, dettagli del Wi-Fi e indirizzi di consegna, nonché sincronizzare le password su tutti i dispositivi che si hanno. A tutto questo si aggiunge la semplicità d'utilizzo, che lo rende adatto a chiunque.

Le funzioni appena descritte sono incluse nell'account gratuito di LastPass, ma per ottenere un'esperienza completa il gestore di password universale mette a disposizione anche un piano Premium, in grado di assicurare una protezione a 360 gradi. L'account Premium è disponibile in prova gratuita per 30 giorni, poi il prezzo è pari a 2,90 euro al mese.

Le funzionalità aggiuntive del piano Premium

Tra le funzionalità esclusive di LastPass Premium si annovera l'accesso illimitato da qualsiasi dispositivo. Dopo aver salvato una password nella propria cassaforte digitale, questa sarà sempre disponibile su qualunque tipo di dispositivo in proprio possesso grazie alla sincronizzazione automatica.

Un'altra opzione chiave inclusa con l'account Premium è l'accesso di emergenza, attraverso cui ciascun utente si assicura che in caso di emergenza un proprio familiare o persona cara possa accedere all'account. In maniera analoga occorre citare la condivisione di password e note con più persone alla volta, in modo da garantire un accesso comodo.

Infine segnaliamo il monitoraggio del dark web. LastPass confronta gli indirizzi di posta elettronica dei suoi utenti con le credenziali violate disponibili in uno specifico database. Qualora venga rilevata una corrispondenza, si riceve una segnalazione immediata che aiuta a mantenere al sicuro i propri dati.

LastPass Premium è disponibile alla prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale si può scegliere se sottoscrivere un piano a pagamento oppure continuare con un account gratuito. L'iscrizione è disponibile tramite il link qui sotto.

