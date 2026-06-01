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NordVPN ha iniziato il mese di giugno alla grande: fino al 77% di sconto

I prezzi partono da 2,88 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo.
NordVPN ha iniziato il mese di giugno alla grande: fino al 77% di sconto
I prezzi partono da 2,88 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 giu 2026
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La nuova offerta di giugno di NordVPN consente agli utenti che desiderano sottoscrivere un nuovo servizio VPN di usufruire di uno sconto fino al 77%, con prezzi a partire da 2,88 euro al mese e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordVPN è al momento una delle migliori VPN disponibili a livello mondiale, grazie non solo a una velocità di connessione superiore a quella di tutte le altre VPN premium, ma anche per le funzioni aggiuntive legate alla sicurezza e privacy online. Inoltre, la promozione attuale include anche 4 mesi extra in regalo.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn sconto 77 per cento

I nuovi prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN a giugno

Segue ora una rapida panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani VPN della durata di due anni di NordVPN, più lo sconto specifico per ciascun piano e il prezzo del rinnovo annuale al termine del periodo promozionale.

  • 2,88 euro al mese più quattro mesi extra senza costi, per un totale di 80,73 euro per i primi 28 mesi; al termine il piano si rinnova a 139,08 euro l’anno salvo disdetta (piano Base, 75% di sconto)
  • 3,37 euro al mese più quattro mesi extra senza costi, per un totale di 94,23 euro per i primi 28 mesi; al termine il piano si rinnova a 179,88 euro l’anno salvo disdetta (piano Plus, 77% di sconto)
  • 5,97 euro al mese più quattro mesi extra senza costi, per un totale di 167,13 euro per i primi 28 mesi; al termine il piano si rinnova a 256,68 euro l’anno salvo disdetta (piano Ultimate, 72% di sconto)

Tutti i tre piani di due anni del fornitore NordVPN includono il medesimo servizio di rete privata virtuale. Per funzionalità extra, in merito soprattutto alla sicurezza online, occorre rivolgersi al piano Plus, con cui è possibile beneficiare ad esempio di Threat Protection Pro, lo strumento proprietario anti-malware che consente di bloccare malware, attacchi di phishing, tracciamento dati e la pubblicità presente nei siti web.

Pagina offerta NordVPN

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