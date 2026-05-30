PrivadoVPN: protegge i tuoi dati a rischio quando sei in vacanza per 1€ al mese

D'estate usi il Wi-Fi dell'hotel, del bar, dell'aeroporto. Sono tutti posti dove i tuoi dati viaggiano allo scoperto. C'è un modo semplice per cambiare le cose:27 mesi di protezione a 1,11€ al mese, grazie ai servizi esclusivi di PrivadoVPN.

Cosa include PrivadoVPN nella sua promo

PrivadoVPN è la risposta a tutti i dubbi: una VPN che cifra tutto il tuo traffico, rende invisibile la tua connessione e ti protegge qualunque rete tu stia usando. E in questo momento, con la promozione estiva attiva, puoi averla a 1,11€ al mese per 27 mesi, piano biennale con 3 mesi aggiuntivi gratuiti, sconto del 90% sul prezzo di listino. Collegandoti a una rete aperta senza protezione, i tuoi dati vengono trasmessi in chiaro. Un malintenzionato sulla stessa rete, e nei luoghi turistici ce ne sono più di quanti si pensi, può vedere siti visitati, intercettare credenziali di accesso, leggere comunicazioni non cifrate. Una VPN risolve questo problema alla radice: crea un tunnel cifrato tra il tuo dispositivo e Internet, rendendo illeggibile qualsiasi dato intercettato. Per chi sta fuori casa tutto il giorno con lo smartphone, è uno strumento che vale quanto una polizza assicurativa.

Il piano biennale da 27 mesi (24 + 3 gratis) include tutto il necessario per navigare protetti su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi paese:

Dati illimitati

Server in 67 città nel mondo -utile anche per sbloccare contenuti geograficamente limitati: serie e film disponibili solo in altri paesi, piattaforme regionali, streaming che normalmente non puoi vedere dall'Italia o dall'estero.

-utile anche per sbloccare contenuti geograficamente limitati: serie e film disponibili solo in altri paesi, piattaforme regionali, streaming che normalmente non puoi vedere dall'Italia o dall'estero. 10 connessioni simultanee

Zero log - PrivadoVPN non registra nulla di quello che fai online. La tua attività rimane privata, punto.

PrivadoVPN non registra nulla di quello che fai online. La tua attività rimane privata, punto. Blocco annunci e prevenzione minacce

Controllo genitori - se viaggi con bambini, puoi filtrare i contenuti inappropriati anche in mobilità.

- se viaggi con bambini, puoi filtrare i contenuti inappropriati anche in mobilità. Compatibilità universale - funziona su Windows, macOS, Android, iOS, Linux e su molti router.

Vuoi ancora più protezione? Per soli 1,99€ in più al mese puoi aggiungere un antivirus integrato, trasformando PrivadoVPN in uno scudo digitale completo.

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