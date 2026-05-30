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PrivadoVPN: protegge i tuoi dati a rischio quando sei in vacanza per 1€ al mese

In vacanza usi il Wi-Fi dell'hotel o del bar? I tuoi dati sono esposti. PrivadoVPN li cifra con un tunnel sicuro: 27 mesi di protezione a 1,11€.
PrivadoVPN: protegge i tuoi dati a rischio quando sei in vacanza per 1€ al mese
In vacanza usi il Wi-Fi dell'hotel o del bar? I tuoi dati sono esposti. PrivadoVPN li cifra con un tunnel sicuro: 27 mesi di protezione a 1,11€.
Roberta Bonori
Pubblicato il 30 mag 2026
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D'estate usi il Wi-Fi dell'hotel, del bar, dell'aeroporto. Sono tutti posti dove i tuoi dati viaggiano allo scoperto. C'è un modo semplice per cambiare le cose:27 mesi di protezione a 1,11€ al mese, grazie ai servizi esclusivi di PrivadoVPN.

Proteggiti con PrivadoVPN

Cosa include PrivadoVPN nella sua promo

PrivadoVPN è la risposta a tutti i dubbi: una VPN che cifra tutto il tuo traffico, rende invisibile la tua connessione e ti protegge qualunque rete tu stia usando. E in questo momento, con la promozione estiva attiva, puoi averla a 1,11€ al mese per 27 mesi,  piano biennale con 3 mesi aggiuntivi gratuiti, sconto del 90% sul prezzo di listino. Collegandoti a una rete aperta senza protezione, i tuoi dati vengono trasmessi in chiaro. Un malintenzionato sulla stessa rete, e nei luoghi turistici ce ne sono più di quanti si pensi,  può vedere siti visitati, intercettare credenziali di accesso, leggere comunicazioni non cifrate. Una VPN risolve questo problema alla radice: crea un tunnel cifrato tra il tuo dispositivo e Internet, rendendo illeggibile qualsiasi dato intercettato. Per chi sta fuori casa tutto il giorno con lo smartphone, è uno strumento che vale quanto una polizza assicurativa.

Il piano biennale da 27 mesi (24 + 3 gratis) include tutto il necessario per navigare protetti su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi paese:

  • Dati illimitati
  • Server in 67 città nel mondo -utile anche per sbloccare contenuti geograficamente limitati: serie e film disponibili solo in altri paesi, piattaforme regionali, streaming che normalmente non puoi vedere dall'Italia o dall'estero.
  • 10 connessioni simultanee
  • Zero log - PrivadoVPN non registra nulla di quello che fai online. La tua attività rimane privata, punto.
  • Blocco annunci e prevenzione minacce
  • Controllo genitori - se viaggi con bambini, puoi filtrare i contenuti inappropriati anche in mobilità.
  • Compatibilità universale - funziona su Windows, macOS, Android, iOS, Linux e su molti router.

Vuoi ancora più protezione? Per soli 1,99€ in più al mese puoi aggiungere un antivirus integrato, trasformando PrivadoVPN in uno scudo digitale completo.

Proteggiti con PrivadoVPN

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