Surfshark VPN in offerta: -87% e 3 mesi extra per chi sceglie oggi la VPN

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN senza limiti, in questo momento, l'opzione giusta su cui puntare non può che essere Surfshark con il piano biennale che include 3 mesi extra. Sfruttando la promo in corso, il servizio è disponibile con uno sconto dell'87% che porta il prezzo fino a un minimo di 1,99 euro al mese. Con 30 centesimi in più al mese è possibile accedere alla versione One che aggiunge servizi extra di sicurezza. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Surfshark VPN: l'offerta da attivare oggi

Surfshark VPN è la soluzione giusta per una nuova VPN. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati , per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata

, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata una politica zero log che elimina il tracciamento e la raccolta dei dati di utilizzo dell'utente

che elimina il tracciamento e la raccolta dei dati di utilizzo dell'utente un network di migliaia di server sparsi in tutto il mond o, in modo da poter spostare il proprio IP e aggirare eventuali blocchi su base geografica

o, in modo da poter spostare il proprio IP e aggirare eventuali blocchi su base geografica la possibilità di accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni alla banda disponibile

Con Surfshark VPN è possibile navigare con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con appena 30 centesimi in più al mese è possibile accedere alla versione One che aggiunge funzionalità di sicurezza avanzate per navigare in modo ancora più protetto.

Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l'attivazione online. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti che attivano il piano direttamente dal sito ufficiale della VPN.

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