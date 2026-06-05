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Surfshark VPN in offerta: -87% e 3 mesi extra per chi sceglie oggi la VPN

Surfshark VPN in offerta: -87% e 3 mesi extra per chi sceglie oggi la VPN
Davide Raia
Pubblicato il 5 giu 2026
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Per chi è alla ricerca di una nuova VPN senza limiti, in questo momento, l'opzione giusta su cui puntare non può che essere Surfshark con il piano biennale che include 3 mesi extra. Sfruttando la promo in corso, il servizio è disponibile con uno sconto dell'87% che porta il prezzo fino a un minimo di 1,99 euro al mese. Con 30 centesimi in più al mese è possibile accedere alla versione One che aggiunge servizi extra di sicurezza. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Attiva qui Surfshark

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Surfshark VPN: l'offerta da attivare oggi

Surfshark VPN è la soluzione giusta per una nuova VPN. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • una politica zero log che elimina il tracciamento e la raccolta dei dati di utilizzo dell'utente
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter spostare il proprio IP e aggirare eventuali blocchi su base geografica
  • la possibilità di accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni alla banda disponibile

Con Surfshark VPN è possibile navigare con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con appena 30 centesimi in più al mese è possibile accedere alla versione One che aggiunge funzionalità di sicurezza avanzate per navigare in modo ancora più protetto.

Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l'attivazione online. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti che attivano il piano direttamente dal sito ufficiale della VPN.

Attiva qui Surfshark

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