VPN illimitata con 2 euro al mese: ecco l'offerta da attivare a giugno 2026

Surfshark rappresenta l'occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. La promozione di giugno 2026, infatti, taglia il costo del servizio, ora attivabile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato.

Perché scegliere Surfshark

Con Surfshark è ora possibile attivare una VPN in grado di offrire un servizio completo, per una connessione sicura e senza blocchi su base geografica. La VPN garantisce una connessione protetta dalla crittografia, per un accesso a Internet protetto anche quando si naviga da una rete non privata.

Da segnalare anche la possibilità di navigare con una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento della propria attività. Il servizio, inoltre, prevede l'accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare facilmente blocchi geografici e censure online.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo anche la possibilità di accesso da più dispositivi senza limitazioni di banda, per una connessione protetta e veloce da smartphone, computer e altri dispositivi sfruttando l'app di Surfshark.

Con l'offerta in corso su Surfshark è ora possibile attivare la VPN riducendo il prezzo fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per una navigazione protetta per 27 mesi. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online. L'offerta è valida solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di Surfshark.

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