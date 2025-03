Password manager: sicurezza al massimo livello a meno di 2€

Con il suo piano Premium il password manager LastPass porta la sicurezza al massimo livello: principio della conoscenza zero, monitoraggio delle violazioni dei dati, autenticazione a più fattori, sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi e accesso di emergenza. In questi giorni è disponibile una prova gratuita di 30 giorni, al termine si può scegliere se rinnovare al prezzo scontato di 1,89 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

LastPass Premium è il piano ideale per una persona che intende gestire e condividere le proprie password su qualunque dispositivo. Tra le altre cose, consente di salvare un numero di password illimitato e mette a disposizione un 1GB di spazio di archiviazione file crittografato.

Password manager LastPass Premium in offerta

Quale può essere un caso d'uso di LastPass? Ipotizziamo ad esempio di essere un viaggiatore abituale, che utilizza numerosi siti per prenotare voli, hotel e noleggi auto. Di conseguenza, abbiamo anche la necessità di accedere a questi portali quando siamo in viaggio, e questo può portare a delle complicazioni. Ad esempio capita di dimenticarsi la password di un sito, costringendoci così a dover effettuare la procedura di recupero, con quest'ultima che può rivelarsi più difficile del previsto quando non siamo in Italia, o meglio nel luogo abituale riconosciuto dal servizio.

Ed è proprio in questo che un password manager come LastPass può tornare molto utile. Da una parte, infatti, aiuta ci aiuta ad archiviare tutte le password su una piattaforma sicura e recuperarle in un attimo, con tanto di compilazione automatica; dall'altra consente di generare password complesse, portando così la propria sicurezza ad un livello superiore (in molti ancora oggi sono tentati dall'usare sempre la stessa password per semplificare gli accessi).

Il piano Premium di LastPass è disponibile in prova gratuita per 30 giorni. Al termine, si può poi decidere se rinnovare al prezzo scontato di 1,89 euro al mese o meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.