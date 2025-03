Il password manager leader del settore è in offerta a metà prezzo

NordPass, password manager punto di riferimento del settore, ha lanciato una nuova offerta sul piano Premium, ora disponibile al prezzo scontato di 1,49 euro al mese per 24 mesi anziché 2,99 euro. La promozione in corso permette inoltre di beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto del servizio.

Tra i principali vantaggi del password manager NordPass si annoverano una navigazione ed un'esperienza di shopping online più veloci, l'addio alle fastidiose - e talvolta laboriose - procedure di recupero password, e la sincronizzazione automatica di password illimitate su qualsiasi tipo di dispositivo in uso.

NordPass Premium in offerta a metà prezzo

Sia che se ne faccia un uso personale o professionale, NordPass offre una sicurezza di primo livello. Rispetto agli altri gestori di password si differenzia innanzitutto dall'uso dell'algoritmo di crittografia avanzato XChaCha20, e dall'impiego della codifica delle password, con l'obiettivo di renderle indecifrabili qualora un cybercriminale riuscisse a violare la cassaforte delle credenziali. Un ulteriore elemento di forza del servizio è la creazione di password complesse e univoche, al fine di rendere più sicuri gli account sia personali che di lavoro.

Un gestore di password come NordPass è consigliato a chiunque possiede numerosi account online. Un recente sondaggio rileva che ciascuna persona, in media, è titolare di 168 password per uso personale e altre 87 per uso professionale. Un'applicazione come quella di NordPass consente di dimenticare tutte le credenziali ad eccezione di una: la password principale, quella cioè che permette di accedere alla cassaforte crittografata.

Inoltre, a differenza della stragrande maggioranza dei servizi gratuiti, NordPass non pone limiti al numero di password che si possono conservare, supporta la sincronizzazione su diversi dispositivi e i backup automatici. A tutto questo si aggiunge poi la funzionalità di compilazione automatica, che consente di risparmiare tempo prezioso quando si è al lavoro, si stanno facendo acquisti online o si utilizzano i propri account online preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.