Password manager LastPass: prova gratuita di 30 giorni per i piani Premium e Families

Se si stanno riscontrando difficoltà con la gestione delle password, è forse arrivato il momento di affidarsi a un password manager, tool che permette di gestire in modo più semplice e intuitivo tutte le proprie credenziali. Uno dei migliori è LastPass, i cui piani Premium e Families sono gratis per 30 giorni.

Spesso e volentieri si preferisce usare password deboli o tutte uguali pur di ostinarsi nel non farsi aiutare dalla tecnologia. Tale comportamento però potrebbe portare a correre sei pericoli, ad esempio la compromissione delle proprie informazioni personali. Al contrario, se si sceglie un gestore di password professionale come LastPass ci si assicura tutta una serie di funzioni avanzate come la crittografia a conoscenza zero, il monitoraggio delle violazioni dei dati e l'autenticazione a più fattori.

Piani Premium e Families di LastPass in prova gratuita per 30 giorni

Con il password manager LastPass ogni utente può generare in automatico password complesse e univoche per tutti gli account personali, così da non riutilizzarle una seconda o terza volta. Una volta salvata una nuova password, questa viene sincronizzata automaticamente su tutti i dispositivi in proprio possesso, in modo da rendere più agevole l'accesso anche su mobile o da computer.

Semplicità che si sposa bene con la velocità. A questo proposito occorre menzionare un'ulteriore funzionalità chiave, vale a dire la compilazione automatica dei campi delle password e dei moduli, permettendo di effettuare la registrazione di un nuovo account o l'acquisto di un prodotto con un solo clic.

Oltre alle password, si possono salvare all'interno della cassaforte digitale di LastPass anche carte di credito, documenti di lavoro, indirizzi di consegna, dettagli relativi alla propria rete Wi-Fi e tanto altro ancora.

Per iniziare la prova gratuita di LastPass Premium o Families è sufficiente seguire il link qui sotto e cliccare sul riquadro apposito.

