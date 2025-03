Password al sicuro e risparmio garantito: scopri le offerte NordPass

Account di posta elettronica, profili social, piattaforme di streaming, home-banking; ogni giorno per accedere a questi servizi dobbiamo inserire username e password per assicurarci un livello di sicurezza elevato. L’elevato numero di app e piattaforme porta spesso a ripetere le credenziali d’accesso creando password banali e facili da violare. Per risolvere definitivamente il problema c’è il password manager NordPass, in promozione con il 56% di sconto.

Molto più di un archivio di password

I password manager sono strumenti, spesso integrati anche nei browser, che consentono di archiviare le credenziali d’accesso ai vari servizi online, così da non doverli inserire manualmente ogni volta. Questa soluzione offre un livello di sicurezza molto semplice, che hacker e malintenzionati possono facilmente superare.

Con NordPass, invece, si ha accesso a una serie di strumenti pensati sia per semplificare la gestione delle credenziali online che per ottenere la massima sicurezza possibile. Tra le principali funzionalità troviamo la generazione automatica di password e la loro archiviazione sicura, garantendo che ogni accesso sia protetto da minacce informatiche.

Inoltre, la sincronizzazione tra dispositivi permette di avere sempre a portata di mano le proprie password, senza doverle ricordare tutte manualmente potendo così utilizzarle sia da smartphone che da PC.

Ma la funzionalità più innovativa di NordPass è il Data Breach Scanner. Si tratta di un sistema di monitoraggio continuo che verifica se le credenziali sono state compromesse consentendo di modificarle tempestivamente ed evitare qualsiasi tipo di problema. Per chi non lo sapesse un furto d’identità può avere conseguenze economiche significative, con perdite che possono raggiungere migliaia di euro, senza contare il tempo necessario per ripristinare l’accesso ai propri servizi. NordPass offre questa protezione avanzata a soli 1,99€ al mese.

NordPass è in promozione sia con il piano Premium a 1,29€ con tre mesi in omaggio, che con il piano Family (utilizzabile da 6 diversi account), a 2,79€ al mese.

