Password al sicuro con NordPass: bastano 1,79 €/mese (con prova gratuita)

Utilizzare un Password Manager diventa sempre più importante, sia per poter avere su tutti i propri dispositivi (smartphone, tablet, computer etc.) le credenziali d'accesso ai propri account sempre a disposizione che per poter salvare i dati in sicurezza.

Tra le tante opzioni disponibili, in questo momento, NordPass è, senza dubbio, il Password Manager da scegliere: c'è un mese di prova gratuita e poi c'è la possibilità di attivare un'offerta che consente di ridurre il costo del servizio fino a 1,79 euro al mese che salgono a 2,79 euro al mese scegliendo la versione Family per 6 account distinti.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordPass tramite il link qui di sotto.

Perché NordPass è la scelta giusta per un nuovo password manager

Con NordPass è possibile salvare un numero illimitato di password, sfruttando il salvataggio e la compilazione automatica su tutti i propri dispositivi. C'è anche la possibilità di memorizzare in sicurezza i dati della carta di pagamento.

Il servizio è anche un generatore di password sicure (con un livello di complessità tale da garantire standard di sicurezza elevati). Tutti i dati sono sempre sincronizzati tra i vari dispositivi, in modo da poter accedere ai propri account in qualsiasi momento. C'è anche il sistema che identifica le password deboli e da sostituire.

Con l'offerta in corso, NordPass costa appena 1,79 euro al mese (attivando il piano biennale) mentre la versione Family costa 2,79 euro al mese, garantendo l'accesso a 6 account distinti (la spesa si riduce a meno di 50 centesimi per account). C'è anche una prova gratuita di un mese per testare il servizio.

I dettagli completi sono disponibili qui di sotto. Tramite il sito ufficiale è, inoltre, possibile attivare l'abbonamento al password manager in pochi secondi, iniziando subito a utilizzare il servizio.

